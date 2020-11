Carantina in jurul Bucurestiului. Politia a dat peste 200 de amenzi pentru incalcarea restrictiilor

Cele 270 de sanctiuni contraventionale au fost date in temeiul Legii nr. 55/2020 pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala si pentru nerespectarea interdictiilor privind deplasarea/libera circulatie , arata luni sursa citata.Pe fondul numarului crescut de infectari cu virusul SARS-CoV-2, echipele mixte de control formate din reprezentantii Grupei de coordonare a masurilor de combatere a COVID-19 la nivelul judetului Ilfov au continuat, duminica, actiunile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta.CITESTE SI: Firea critica masurile de carantinare a localitatilor din jurul Capitalei, in care numarul infectarilor este ridicat: Nu poti opri oamenii sa traiasca In cadrul misiunilor derulate in ultimele 24 de ore sub autoritatea Institutiei Prefectului - Judetul Ilfov, 145 de politisti, alaturi de 87 de efective reprezentand angajati ai altor structuri teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si politisti locali, au verificat in sistem integrat 233 de societati comerciale pe raza administrativ-teritoriala a judetului Ilfov si au legitimat 2.766 de persoane, cu privire la respectarea interdictiilor impuse pe timpul starii de alerta. De asemenea, au fost verificate peste 237 de mijloace de transport persoane.Potrivit datelor transmise de catre Directia de Sanatate Publica Ilfov, luni, ora 15,00, 4.522 de persoane confirmate cu COVID-19 se afla in izolare la domiciliu, 576 - in carantina la domiciliu, trei - in carantina institutionalizata, 36 - internate.Un numar de 75 de persoane confirmate cu COVID-19 sunt internate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov, dintre care 15 la ATI.Pana in prezent au fost efectuate 34.687 de teste, 13.063 de persoane au fost confirmate cu COVID-19, 8.392 s-au vindecat, 137 au decedat.Conform raportarii Directiei de Sanatate Publica Ilfov, incidenta cumulata a cazurilor la nivelul localitatilor judetului calculata la data de 23 noiembrie, pentru perioada 9 - 22 noiembrie, este: 8,13 in judetul Ilfov; in localitatile carantinate: Berceni - 11,18, Bragadiru - 11,37, Chiajna - 10,24, Ciorogarla - 9,04, Clinceni - 10,97, Corbeanca - 9,09, Dobroesti - 10,57, Magurele - 10,11, Mogosoaia - 11,39, Otopeni - 10,03, Popesti Leordeni - 9,37; alte localitati: Buftea - 9,05, Cornetu - 9,39, 1 Decembrie - 8,75, Domnesti - 8,02, Snagov - 8,16, Voluntari - 8,40.CITESTE SI: Prefectul Traian Berbeceanu: "Rata de infectare a trecut de 6 in Bucuresti, dar nu luam in calcul carantinarea Capitalei"