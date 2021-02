VIDEO/ FOTO Accident evitat in ultima clipa. O caruta gonea printre masini pe un drum national din Sibiu

Imagini cu incidentul au fost postate pe Internet.In filmul inregistrat de de un sofer se vede cum animalul a aparut pur si simplu in fata masinii . Barbatul care a incarcat imaginile pe YouTube a mentionat ca incidentul a avut loc la intrarea in Seica Mare, pe sensul dinspre Medias.La finalul lunii ianuarie, un accident in care a fost implicata o caruta a avut loc chiar pe DN 14, scrie sibiu100.ro . Atelajul a fost lovit de un autoturism, iar o femeie insarcinata care se afla in caruta a fost ranita.Se pare ca tanara a prezentat o contuzie la un picior. Carutasul are tot 28 de ani, este din Ighisul Nou, iar testarea sa alcoolscopica a prezentat rezultatul de 0,78 miligrame/litru alcool pur in aerul expirat.Traficul s-a desfasurat cu dificultate in zona producerii accidentului rutier timp de cateva zeci de minute. Politistii rutieri au deschis un dosar de cercetare in cazul acestui eveniment rutier.