Cat a incasat statul roman intr-o singura saptamana de la cetatenii care au incalcat restrictiile vizand raspandirea COVID-19. Peste 10.000 de amenzi au fost scrise

"Avand in vedere situatia generala de nerespectare a conditiilor sanitare din ultima perioada, numarul mare de cazuri confirmate in perioada 16-22 august a.c. (9.189), la nivel strategic s-au dispus masuri de intensificare a controalelor, organizarea de echipe de control mixte si suplimentarea efectivelor, principalele zone vizate fiind localurile, zonele de relaxare si agrement, cluburile, terasele, centrele comerciale etc. In ultima perioada, la nivel national, s-a constatat o crestere a numarului de persoane infectate cu noul virus SARS-CoV2, pe fondul nerespectarii masurilor sanitare preventive dispuse pentru starea de alerta, in intervalul 16-22 august a.c. fiind raportate un numar de 9.189 noi cazuri confirmate", arata un comunicat de presa al MAI remis duminica News.ro.In urma evaluarii efectuate la nivelul unitatilor teritoriale de politie , au fost desfasurate 7.449 actiuni punctuale in 4.959 medii de interes. La activitatile desfasurate, au fost angrenate 9.644 efective, din care: 5.069 politisti, 2.097 jandarmi , 580 politisti de frontiera , 110 cadre ISU, 1 cadru IGI, 1.635 politisti locali, 44 reprezentanti din cadrul ANSVSA, 28 ANPC , 29 Ministerul Sanatatii, 38 Ministerul Muncii, 6 Ministerul Transporturilor, 8 reprezentanti ai autoritatilor publice locale.Conform sursei citate, au fost verificati 21.963 operatori economici si 154.123 persoane, fiind identificati: 334 operatori economici care nu au respectat masurile de diminuare a impactului riscurilor, conform Lg. nr 55/2020 art. 5. alin. (3)/Anexa nr. 3 la HG nr. 394/2020 si 8.368 persoane care nu au respectat masurile in contextul COVID-19."Au fost aplicate 10.678 sanctiuni contraventionale, in valoare de 2.833.571 lei, din care:- 100 sanctiuni contraventionale operatorilor economici pentru organizarea de activitati in spatiul public/privat/inchis pentru care au fost instituite interdictii/restrictii, in valoare de 151.600 lei;- 144 sanctiuni contraventionale persoanelor fizice pentru participarea la activitati in spatiul public/privat/inchis pentru care au fost instituite interdictii/restrictii, in valoare de 28.500 lei;- 7.148 sanctiuni contraventionale in valoare de 932.235 lei, pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala;- 432 sanctiuni contraventionale in valoare de 985.740 lei, pentru nerespectarea regulilor de amenajare a spatiilor in care se desfasoara activitati de comert, alimentatie publica si alte servicii (terase, sali de sport etc.);- 2.854 sanctiuni contraventionale in valoare de 735.496 lei conform Legii nr. 61/1991 privind incalcarea unor norme de convietuire sociala", mai arata sursa mentionata.De asemenea, in perioada mentionata, la linia telefonica TEL VERDE. (0800800165) au fost primite 195 apeluri telefonice, din care 41 confirmate, sesizarile fiind directionate pentru verificari la nivelul municipiului Bucuresti si a 19 judete. Au fost semnalate in special nereguli privind purtarea mastii de protectie si pastrarea distantarii fizice.