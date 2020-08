Cat de importante sunt alegerile parlamentare in Romania. Lista tuturor functiilor publice decise de deputati si senatori

Deputatii si senatorii se pot organiza in grupuri parlamentare, potrivit regulamentului fiecarei Camere.Fiecare Camera isi constituie comisii permanente si poate institui comisii de ancheta sau alte comisii speciale. Camerele isi pot constitui comisii comune. In aceste comisii cat si in plenul Camerei Deputatilor si Senatului, parlamentarii au functii sporite in organizarea statului.Parlamentarii aproba bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat, aproba strategia nationale de aparare a tarii, numesc, la propunerea Presedintelui Romaniei, directorilor serviciilor de informatii si exercita controlul asupra activitatii acestor servicii, numesc Avocatul Poporului, stabilesc statutul deputatilor si al senatorilor, a indemnizatiei si a celorlalte drepturi ale acestora.Parlamentul adopta legi constitutionale, legi organice si legi ordinare. Printre legile organica, Parlamentul poate decide sistemul electoral; organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, organizarea, functionarea si finantarea partidelor politice, organizarea Guvernului si a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instantelor judecatoresti, a Ministerului Public si a Curtii de Conturi, organizarea generala a invatamantului, organizarea administratiei publice locale, a teritoriului, precum si regimul general privind autonomia locala, regimul general privind raporturile de munca, sindicatele, patronatele si protectia sociala, statutul minoritatilor nationale din Romania si regimul general al cultelor.Presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru si numeste Guvernul, dar doar pe baza votului de incredere acordat de Parlament. In cazul savarsirii unor fapte grave prin care incalca prevederile Constitutiei, Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor, dupa consultarea Curtii Constitutionale. Presedintele poate da Parlamentului explicatii cu privire la faptele ce i se imputa.Propunerea de suspendare din functie poate fi initiata de cel putin o treime din numarul deputatilor si senatorilor si se aduce, neintarziat, la cunostinta Presedintelui. Daca propunerea de suspendare din functie este aprobata, in cel mult 30 de zile se organizeaza un referendum pentru demiterea Presedintelui.Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, cu votul a cel putin doua treimi din numarul deputatilor si senatorilor, pot hotari punerea sub acuzare a Presedintelui Romaniei pentru inalta tradare.Daca functia de Presedinte devine vacanta ori daca Presedintele este suspendat din functie sau daca se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, interimatul se asigura, in ordine, de presedintele Senatului sau de presedintele Camerei Deputatilor.Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt numite de Parlament, in votul celor doua camere reunite.Senatul numeste memrbii si sefii Agentiei Nationala de Integritate, Consiliului National de Integritate, Autoritatii Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Institutului Cultural Roman, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei si Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati.Parlamentul decide si cine coodoneaza urmatoarele institutii: Agentia Nationala de Presa AGERPRES, Autoritatea Electorala Permanenta, Avocatul Poporului, Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Colegiul director al Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, Comitetul pentru Finante Publice Locale, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara, Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romanie, Consiliul de Administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, Consiliul de Administratie al Societatii Romane de Televiziune, Consiliul Fiscal, Consiliul Legislativ, Consiliul National al Audiovizualului, Consiliul Statistic National, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi si Autoritatea de Audit, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul Roman de Informatii, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, Adunarea Reprezentantilor Casei Nationale al Asigurarilor de Sanatate, Consiliul de Coordonare de pe langa Institutul National de Administratie, Consiliul general al Institutului Roman pentru Drepturile Omului.Camera Deputatilor decide cine conduce Consiliul Economic si Social, Consiliul Legislativ, Banca Nationala a Romaniei, Consiliul Fiscal, Societatea Romana de Radiodifuziune, Societatea Romana de Televiziune, Consiliul National al Audiovizualului, Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Curtea de Conturi si Autoritatea de Audit, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, Comitetul pentru Finante Publice Locale, Comisia de Evaluare a Activitatii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, Consiliul Statistic National si Autoritatea de Supraveghere Fiscala.