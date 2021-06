Cat se castiga din contrabanda cu tigari. Posibilele legaturi ale afaceristului Ioan Crisan cu transporturile ilegale de tutun

Cat se castiga din contrabada cu tigari

De ce atentatul de la Arad este legat de contrabanda cu tigari

Sute de mii de baxuri au fost capturate in 2020 si 2021

Cele mai mari capturi de tigari

Unele sunt destinate pietei negre din tara noastra, altele ajung in alte tari din Europa. De multe ori, in baza unor informatii, politia ajunge sa captureze transporturile de tigari. Insa afacerile sunt atat de profitabile, incat fenomenul continua.Contrabanda cu tigari este una dintre cele mai active forme ale crimei organizate din tara noastra. In urma unor investigatii s-a stabilit ca un contrabandist castiga, zilnic, cel putin 300 de euro din aceasta activitate. Sumele pot sa creasca daca piata merge bine.Contrabanda cu tigari este o afacere foarte buna pentru toti cei implicati, iar pentru multi reprezinta metoda cea mai rapida de a iesi din saracie si de a castiga bani.Insa nu este o munca usoara.Cele mai multe tigari aduse in Romania vin din Serbia, Republica Moldova si Ucraina. In fiecare grupare de contrabandisti membrii au un rol bine stabilit. Unii procura tigarile, altii se ocupa de "dotarea" masinilor de transport , altii de incarcarea marfii, altii de trecerea frontierei, altii de depozitarea marfii in zona unde va fi vanduta, iar altii de plasarea pe piata neagra.Jumatate din banii obtinuti din traficul de tigari raman la capul retelei, restul fiind impartit intre ceilalti contrabandisti, in functie de munca prestata.Cand un TIR plin cu tigari este capturat, reteaua sufera o perioada un declin financiar, insa se reprofileaza repede, gasind solutii mai bune pentru a trafica si mai multa marfa.De obicei, la un transport trecut peste granita se castiga dublu. Adica la 5.000 de euro, 10.000 de euro, de exemplu.In cazul de la Arad, se pare ca anchetatorii verifica si posibilele legaturi ale omului de afaceri Ioan Crisan cu retelele de contrabandisti. Ipoteza aceasta a inceput sa se contureze dupa ce, cu numai cateva zile inainte de atentat, politia a confiscat un TIR plin cu tigari de contrabanda. Desi soferul a fugit dupa ce politia a oprit camionul in care se aflau nu mai putin de 600 de baxuri, acesta a fost gasit si audiat.Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a precizat pentru Ziare.com ca nu exclude ca informatiile aparute in presa privind posibile legaturi ale atentatului in care a fost ucis omul de afaceri Ioan Crisan sa fie adevarate."Ce s-a intamplat in urma cu ceva timp? Un transport cu tigari a fost interceptat. Se pare ca victima ar fi dat informatia si astfel au fost descoperite tigarile. Victima a fost atentionata anterior.De morti , numai de bine, insa sa nu ne induca pe noi in eroare ca domnul acesta crestea pesti, crocodili si asa mai departe. Firma lui avea activitati de transport si mergea modest. Poate ca datoriile la banci, la prieteni, la camatari, l-au impins sa intre in lumea aceasta periculoasa.In activitatile acestea de contrabanda, daca ai calcat pe bec, ai incurcat-o. Pe cine a deranjat mai puternic, l-a avertizat, apoi l-a executat", a spus colonelul Chesnoiu.Camioanele lui Ioan Crisan ajungeau in tari din Europa de Est, cel mai des Bulgaria si Ucraina.Conform unui raport al politiei, obtinut de Ziare.com, in anul 2020, politistii au indisponibilizat peste 56.000.000 de tigarete (280.000 de baxuri) si peste 20.000 de kilograme de tutun vrac (echivalentul a peste 29.000.000 de tigarete - sau 145.000 de baxuri), in urma actiunilor pentru combaterea contrabandei. De asemenea, au fost inregistrate 1.618 dosare penale, in au fost cercetate 2.094 de persoane.Actiunile politistilor pentru combaterea acestui gen de criminalitate au contribuit la diminuarea semnificativa a nivelului pietei negre de tigarete, aspect confirmat de ultimul studiu "Novel", conform caruia aceasta se situa, in noiembrie 2020 la 9,2%, in scadere de la 12,1%, in luna ianuarie 2020;Potrivit datelor prezentate in studiul "Novel", este pentru prima data din anul 2008 cand piata ilicita din Romania este evaluata anual la un nivel atat de scazut, diminuandu-se cu 18,2% fata de nivelul maxim, atins in urma cu zece ani, respectiv cel de 27,4%.In primele trei luni ale anului acesta, fost efectuate cercetari in 2.253 de dosare de urmarire penala aflate in instrumentare proprie si in baza a 105 ordonante de delegare din partea unitatilor de parchet. In cadrul acestor activitati, au fost dispuse masuri preventive fata de 73 de persoane si au fost aplicate masuri asiguratorii in valoare de peste 3.800.000 de lei.In acest domeniu, in perioada ianuarie - martie 2021 au fost inregistrate, la nivelul Politiei Romane, 412 de dosare penale, in care sunt cercetate 606 persoane.Ca urmare a activitatilor efectuate, au fost capturate 12.370.923 de tigarete si 8.947 kg. de tutun, fiind aplicate 19 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 139.000 de lei.Luna trecuta, pe 20 mai, politistii si procurorii din Timisoara au facut 38 de perchezitii , in judetele Timis si Arad, la locuintele unor persoane banuite ca ar fi detinut si comercializat tigarete de contrabanda. 10 membri ai retelei au fost audiati. Din cercetari a reiesit ca, in perioada decembrie 2020 - mai 2021, persoanele in cauza ar fi achizitionat tigarete, care provin din Ucraina, Moldova si Serbia, pe care ulterior le-ar fi comercializat in judetul Timis.In urma perchezitiilor, au fost descoperite si ridicate 34.769 de pachete de tigarete netimbrate, 91.283 de lei si 35 de litri de alcool Insa una dintre cele mai mari capturi de tigari a fost realizata pe 13 mai, in Ilfov. Cu srijinul DIICOT , politia a documentat activitatea a doua grupari de contrabandisti romani si moldoveni, care, in nici un an, au adus din Moldova in Romania cantitati importante de tigari si le-au depozitat in locatii special amenajate din judetul Ilfov.Ulterior, acestia le-ar fi transportat si valorificat la nivelul tarii, inclusiv in municipiul Buzau, la o alta grupare organizata, membrii structurilor infractionale avand atribuite roluri distincte si bine determinate, in vederea indeplinirii scopului infractional comun.Actiunea din mai a venit dupa ce, in luna precedenta, pe 24 aprilie, politistii si procurorii DIICOT din Buzau au prins in flagrant membrii unei grupari, dupa ce acestia ar fi introdus pe teritoriul Romaniei un ansamblu autotren ce continea peste 14 milioane de tigarete.Pe 13 mai politistii din Buzau, Iasi si Bucuresti au facut 15 perchezitii domiciliare, in Buzau, la locuintele a 15 persoane cu varste cuprinse intre 19 si 72 de ani banuite de comiterea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si contrabanda cu tigarete. In urma tuturor activitatilor, au fost confiscate peste 15 milioane de tigarete, au fost indisponibilizate 11 vehicule, printre care si doua ansambluri autotren, peste 120.000 de euro, 300.000 de lei, 1.000 de lire si inscrisuri."Prevenirea si combaterea contrabandei continua sa fie unul dintre obiectivele principale pentru Politia Romana, avand in vedere pericolul social al unor astfel de fapte, in ceea ce priveste impactul negativ asupra bugetului de stat, concurenta neloiala si protectia sanatatii populatiei.Prin actiunile comune pe care le-am desfasurat impreuna cu celelalte institutii cu atributii in domeniu, am reusit sa scadem an de an nivelul comertului ilegal cu tigarete.Politistii vor continua actiunile operative de combatere a contrabandei, pentru siguranta si sanatatea comunitatii", au transmis reprezentantii politiei.In perioada 2017-2018, Romania devenise un paradis al traficantilor de tigari. Insa multe grupari au fost sparte de politie , iar membrii acestora sunt acum dupa gratii.