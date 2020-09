Cazul politistului care s-a pensionat la 44 de ani. Chestorul Catalin Ionita ar fi facut infarct dupa ce-a fost demis de Viorica Dancila de la sefia Politiei Romane

Cum a fost dat afara din Politie

Dosar la DNA

Conform unor surse Ziare.com, Catalin Ionita ar fi suferit un infarct in perioada imediat urmatoare demiterii sale de la sefia IGPR. De mai multa vreme, Ionita isi depusese dosarul de pensionare din cauze medicale.Iar decizia privind semnarea decretului de catre presedintele Romaniei a venit dupa ce, nemaiavand avizul ORNISS, Ministerul de Interne nu ar mai fi avut cum sa ii puna la dispozitie nicio functie in sistem.Informatia privind starea de sanatate a lui Ionita a fost intarita de Iulian Surugiu, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual.Catalin Ionita are 44 de ani, dintre care 22 de ani a lucrat in sistem.Din 2016 pana in august 2020, Ionita a fost sef al DGA (Directia Generala Anticoruptie), functie ocupata prin concurs.In 2018, timp de cateva luni (19 ianuarie - 26 iunie), a condus Inspectoratul General al Politiei Romane. Atunci a fost implicat intr-un scandal care a culminat cu schimbarea lui Mihai Tudose , pe atunci premier.In acea perioada, ministrul de Interne Carmen Dan anuntase ca va face schimbari in cadrul DGA.Ionita a iesit atunci public si a spus intr-o scrisoare deschisa ca nu si-a dorit functia de sef al Politiei Romane, pe care ar fi acceptat-o in urma unor presiuni. A mai spus ca a fost pus sa-si scrie demisia chiar inaintea unei deplasari in SUA, iar familia lui a fost filata."Ca urmare a presiunilor facute am inceput activitatea ca Inspector General, insa nenumaratele imixtiuni in activitatea fireasca a IGPR creau tensiuni permanente", a scris ofiterul. Chestorul a mai sustinut ca s-au facut o serie de presiuni pentru schimbarea din functie "a multor sefi care erau considerati indezirabili", dar si ca a fost filat si el si familia lui."Am aflat imediat de faptul ca, fata de seful Politiei Romane se desfasoara activitati de supraveghere operativa, de asemenea si asupra familiei mele, existand martori si probe video in acest sens. Am instiintat conducerea DGPI (fosta "Doi si-un sfert"- n.r.), insa nu s-a intamplat absolut nimic, din contra", marturisea Ionita, in scrisoarea deschisa, potrivit Adevarul.ro Catalin Ionita l-a inlocuit la sefia IGPR pe Bogdan Despescu, demis de Carmen Dan dupa scandalul politistului Eugen Stan , arestat pentru agresarea sexuala a doi copii.Pe 26 iunie 2018, Ionita a fost schimbat din functie de premierul Viorica Dancila , in locul acestuia fiind imputernicit chestorul Ioan Buda, fost sef al Politiei de Frontiera.La o zi dupa demisie, in 27 iunie, a fost chemat la DNA, unde i s-a comunicat ca este urmarit penal pentru trafic de influenta si fals in declaratii in forma continuata, fapte care ar fi fost comise in perioada in care era seful Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei Sectorului 1, dosarul fiind constituit in 2018.Conform procurorilor, in perioada 2009-2010, cand indeplinea functia de sef al Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei Sectorului 1 Bucuresti, Catalin Ionita "a pretins de la suspecta Dinu Petruta (persoana indreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de aproximativ 18 hectare, in localitatea Popesti-Leordeni, judetul Ilfov) cedarea cu titlu gratuit a unei suprafete de 4 hectare din suprafata respectiva, promitand in schimb ca ii va determina pe functionarii publici cu atributii in acest sens sa urgenteze finalizarea procedurii de punere in posesie".El spunea atunci ca nu isi face probleme pentru ca este nevinovat, cariera sa fiind "impecabila". In acelasi timp totusi, Ionita ar fi suferit un infarct din cauza stresului cauzat de demitere. Problema de sanatate ar fi stat la baza dosarului de pensionare pe caz de boala pe care chestorul l-a depus la scurt timp.In 28 ianuarie 2019, publicatia Press One relata ca Ionita a plagiat intreaga sa teza de doctorat, de la prima pana la ultima pagina, la o luna dupa ce News.ro a scris ca o parte dintr-un capitol al lucrarii de doctorat a lui Catalin Ionita, intitulata "Criminogeneza infractiunilor cibernetice" si sustinuta in 2012, este identica unui fragment dintr-un articol cu titlul "Probleme juridice privind continuturile negative din Internet", aparut in 2003 intr-o publicatie juridica.Ionita a declarat la acel moment pentru News.ro ca sustine in continuare ca a facut totul cu buna credinta si ca a urmat recomandarile facute de coordonatorul lucrarii lui.Anul acesta, pe 26 august 2020, Ministerul Afacerilor Interne a anuntat ca seful DGA, chestorul Catalin Ionita, a fost eliberat din functie pentru ca nu mai detine avizul ORNISS.Catalin Ionita a mai fost director al Directiei de Investigatii Economice din IGPR, director adjunct al Directiei de Investigare a Fraudelor, Sef serviciu Serviciul de combatere a coruptiei si a infractiunilor comise in sfera institutiilor bugetare din cadrul Directiei de Investigare a Fraudelor si sef serviciu al Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul Politiei Sector 1. Este tatal a cinci copii.