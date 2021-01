Cazul batranului lovit de un mascat SAS: cercetare interna a IPJ Maramures, dupa interventia politistilor in comuna Ardusat

Foto: www.emaramures.ro

"Conducerea inspectoratului a dispus efectuarea de verificari cu privire la modalitatea concreta in care s-a realizat interventia politistilor la punerea in aplicare a mandatelor de perchezitie domiciliara, iar la finalizarea acestora, daca se va impune, se vor dispune masurile legale" a informat, sambata, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma.Interventia echipelor mixte din politie a avut loc pe 31 decembrie, intr-un dosar care viza mai multe persoane din comuna Ardusat suspectate ca sunt implicate in comercializarea de produse pirotehnice care ar fi urmat sa fie utilizate pentru noaptea de Revelion.In timpul interventiei trupelor speciale, aproape 200 de persone s-au aflat in strada, majoritatea fara a purta masca de protectie si manifestandu-se ostil la adresa fortelor de interventie