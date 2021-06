Cum a ajuns Romania o tara a faradelegilor. "Politistul care trage cu pistolul trebuie sa dea o multime de explicatii"

"Englezii au ajuns la civilizatie dupa doua sute de ani de bataie. Pai sa angajam numai mascati in politie"

Ne indreaptam spre colonie. Toata lumea arunca deseuri la noi

"Pistolul este prea mult pentru astfel de interventii, iar bastonul, prea putin"

Am fi putut avea dispozitive cu electrosocuri, insa sunt prea scumpe. Politistii spanioli merg la trageri cu galeata, cei romani fac trageri "la receT

De ce nu le e frica infarctorilor de politie

Ar putea fi introdusa inchisoarea contraventionala

Politia este nepregatita si cu mentalitate de militian

In aceasta situatie, pare ca suntem lasati la voia intamplarii, la mana hotilor si batausilor. Si toate acestea pentru ca nu exista o lege clara care sa poata da politistului puterea de care are nevoie pentru a se impune fara a leza drepturile cetateanului.Intrebat de Ziare.com cum a ajuns Romania o tara a faradelegilor, criminalistul a explicat ca lipsa autoritatii politiei i-a facut pe multi infractori sa isi faca de cap fara frica.Referitor la cazul de la Buzau, Liviu chesnoiu a spus ca asa ceva nu se poate intampla intr-o lume civilizata. "Din ce vedem in imagini, barbatul a lovit-o pe politista si a sarit pe parbriz. Asa ceva nu se intampla intr-o tara civilizata. Daca ii intrebi pe englezi cum se explica gradul lor de civilizatie, raspund foarte simplu: "doua sute de ani de bataie".Pai daca acei politisti, care pareau ca sunt la plimbare, au vazut ce se intampla si au oprit, ei aveau in dotare si pistoale si bastoane si spray", a spus colonelul Loviu Chesnoi pentru Ziare.com."Si politista, chiar daca este mai plapanda, dadea "un jet" in fata agresorului, il scotea din circulatie cateva ore, daca nu se oprea la somatii. Asa, ei erau spectatori. Au fost chemati mascatii. Pai fara mascati noi nu facem ordine? Atunci sa angajam numai mascati in politie. iar pe ceilalti sa-i trimitem la plimbare sau sa faca munca de birou.Nu te obliga nimeni sa te faci politist. Este o meserie riscanta", a explicat psihologul criminalist Liviu Chesnoiu pentru Ziare.com.Colonelul (r.) Chesnoiu a mai spus ca daca cineva facea asa ceva in America, "in secunda doi era pus la pamant"."Domnul ministru al Internelor trebuie sa dea un ordin clar, ordin de zi pe unitate: "cand se mai intampla asa ceva, folositi spray-ul acela".In cazul de la Buzau nu se impunea sa traga cu pistolul si nici sa dea cu bastonul, dar spray-ul il puteau folosi, desigur, respectand legislatia. Apoi sa fi vazut cum se potoleau. Toleranta zero!Noi, daca permitem asa ceva, inseamna ca plecam acasa cu totii. Nu ne mai protejeaza nimeni. Angajam numai mascati care sub masca aceea pot sa intervina, sa faca ordine si disciplina, pentru ca nu le este frica sa nu fie urmariti, sa le fie familiile amenintate", a subliniat Chesnoiu."Din acest motiv politistii sunt injurati, scuipati, le ameninta familiile. Pentru ca nu-i protejeaza nimeni. Cine ar fi aparat-o pe politista aceea daca ea scotea bastonul si-l lovea pe atacator. Se intorceau si o bateau acolo.Politistul nu trage cu pistolul pentru ca ii este frica. Pentru ca apoi trebuie sa dea o multime de explicatii".Psihologul a mai spus ca aceste agresiuni se intampla pentru ca "asa suntem noi, asa avem mentalitatea. Ne indreptam spre colonie, daca vom continua asa. Strainii au inceput sa ne aduca deseuri, pentru ca pot, pentru ca nu le e frica", a mai subliniat psihologul.Referitor la cazul de la Buzau, unde politistii agresorii au putut sa bata o persoana de fata cu politia, fara ca oamenii legii sa aiba timp sa intervina, Cosmin Andreica, presedintele Sindicatului Politiei Europol a explicat ca legea nu permite folosirea armamentului din dotare daca agresorul nu este inarmat."In general vorbim despre o abordare foarte lejera a procurorilor pentru infractiunile de amenintare loviri si alte violente, iar politistul nu poate sa ia masura retinerii daca ulterior acestei retineri trebuie sa urmeze ceva: o arestare prevenita, arest la domiciliu, un control judiciar.In acest caz inteleg ca est o vina si a sefului care trebuia sa coordoneze activitatea.Pistolul este prea mult pentru astfel de interventii, iar bastonul este prea putin . Daca politistii ar fi scos pistoalele, ar fi fost cercetati penal. Aici vorbim in principla despre principiul proportionalitatii folosirii fortei. Adica daca agresorul este cu mana goala nu ai voie sa folosesti pistolul.Ceea ce inseamna ca ne trebuie acele dispozitive cu electrosocuri care ne-ar permite sa oprim agresorul din actiunea sa astfel incat sa fie cat mai putine riscuri privind vatamarea lui fizica.In plus, totul se intampla in mai putin de 10 secunde. Nu aveau timpul necesar sa faca somatii. In esenta, vorbim de un numar insuficient de politisti in mediul rural. Iar aici se intampla cele mai multe agresiuni cu un grad mare de violenta ", a explicat Andreica.Din 2002, in Legea 2018 se vorbea despre sisteme cu energie electrostatica. Nu s-au achizitionat niciodata. Acum doi ani s-a schimbat legislatia si s-a folosit "cu electrosocuri". In legislatie avem prevazut ca mijloc de de dotare acest dispozitiv. Nu l-au achizitionat din considerente financiare.Un astfel de dispozitiv costa aproximativ 2.500 de euro, iar cartusele ar insemna undeva la 40 de euro fiecare.Anul trecut, politia a fost dotata cu pistoale Bereta, in valoare de 450 de euro fiecare. "Numai ca multi dintre politistii care le-au primit nu le-au folosit pentru ca s-a cumparat si munitie suficienta pentru a organiza sedinte de tragere, desi un cartus costa cativa lei.Multi colegi au facut trageri "la rece", adica fara munitie. Colegii nostri din Spania merg la tragere cu galeata. Ce inseamna cu galeata? Au o galeata ca cea de lavabila, au un container plin cu cartuse, umplu acea galeata si merg la tragere. Trag patru ore, de exemplu. Se trag zeci de mii de cartuse, in diverse pozitii, cu soarele in dreapta, cu umbra pe catare, din mers, la nivelul soldului. Nimeni nu le cere socoteala pentru cate cartuse folosesc.Sindicalistul a mai spus ca ar trebui modificata legislatia in asa fel incat politistul sa aiba mai mujlte drepturi dar sa fie si pedepsit mai aspru atunci cand face abuz de putere."Cand a fost vorba despre intarirea politistului de a actiona in astfel de situatii neprevazute, toate ONG-urile si reprezentantii societatii civile au spus ca asemenea termeni se pot transforma in abuzuri asupra cetatenilor.Daca nu am fi avut aceste imagini de la Buzau, iar politistii ar fi folosit armamentul din dotare, am fi spus ca politistii au comis un abuz.Asemenea fapte cu violenta ar trebui sa fie pedepsite mult mai drastic si poate ca o circumstanta agravanta am putea vorbi despre o crestere a pedepselor in situatia in care infractiunile sunt savarsite in prezenta fortelor de ordine.Trebuie sa modificam legea si sa le oferim instrumente mai clare politistilor. Pe de o parte eu inteleg si temerile reprezentantilor societatii civile, care militeaza pentru drepturile omului, dar altfel nu vom schimba nimic, daca nu avem incredere. Concomitent, sa marim pedepsele pentru purtare abuziva a unui politist. Astfel ar putea sa fie descurajati politistii sa abuzeze de functie, dar sa le lasam si cadrul legislativ in care sa poata interveni fara sa se gandeasca la anchetele ce vor urma dupa aceea", a explkicat seful Sindicatului Europol.Cosmin Andreica a mai precizat ca, "pana la a primi o pedeapsa cu executare intr-un penitenciar , trebuie sa vorbim despre faptul ca lipseste un element foarte important si anume consecinta aplicarii pedepsei contraventionale"."De cele mai multe ori, cetatenii se intalnesc cu politistii pe incalcarea legislatiei contraventionale: la circulatie, la convietuire sociala. Toate aceste fapte a dus la golirea de autoritate a institutiei.Daca primesti amenda si nu ai nimic pe numele tau nu patesti niciun fel de consecinta. Nu te poate executa, nu faci munca in folosul comunitatii, nu patesti absolut nimic. Si o mare parte din cei implicati in scandaluri sunt cei care nu suporta niciun fel de consecinta pentru ca nu platesc amenzile.De aceea, in alte state exista inchisoarea contraventionala. Daca se acumuleaza cateva amenzi si nu se platesc in intrervalul stabilit, judecatorul poate decide munca in folosul comunitatii. Daca aceasta decizie nu este acceptata, pedeapsa se transforma in zile de inchisoare contraventionala.Acest instrument de munca in folosul comunitatii este si acum la mana primarilor, insa acestia nu vor sa il aplice pentru ca ii afecteaza electoral", a precizat politistul.Pe de alta parte, Liviu Chesnoiu explica, zilele trecute pentru Ziare.com faptul ca politia de azi inca mai are din mentalitatea militianului de dinainte de revolutie si ca vor trece trei generaii pana cand aceasta va fi eliminata definitiv.Iar in ultimii ani, deficitul din structurile politiei au dus la angajarea unui numar mare de oameni nepregatiti profesional, fizic si tactic. Scolile de politie au foarte putin timp la dispozitie pentru ca viitorii oameni ai legii sa deprinda secretele acestei meserii.