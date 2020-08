Cazul crimei din gelozie din statia de autobuz din Cluj- Napoca. Ce au gasit politistii in masina barbatului acuzat de omor

Mesajele de amenintare

Satenii din Stulpicani, indurerati

Acuzat de omor calificat

Ioana Valentina Catargiu avea 30 de ani si era din comuna Stulpicani a judetului Suceava. In urma cu cativa ani l-a intalnit pe Mohamed Iman Mustafa din comuna Udesti (Suceava). Cei doi iubiti s-au mutat la Cluj, unde Ioana se angajase ca asistenta medicala, scrie Adevarul. Din cauza certurilor si a agresivitatii barbatului, tanara ar fi vrut sa puna capat relatiei. Decizia i-a fost fatala. In weekend, asistenta a venit la Suceava ca sa-si viziteze parintii.In noaptea de 23 spre 24 august, cand s-a intors la Cluj, ea a fost asteptata intr-o statie de autobuz din cartierul Gheorgheni de fostul iubit, Mohamed Iman Mustafa. Orbit de gelozie, barbatul a injunghiat-o mortal, dupa care s-a urcat in masina personala si a venit sa se refugieze in casa mamei sale din satul Poieni, comuna Udesti, unde a fost gasit si incatusat de politisti.Oamenii legii au gasit in masina barbatului mai multe pete de sange, iar in telefonul Ioanei numeroase mesaje de amenintare cu moartea.Conform sursei citate, satenii din Stulpicani o plang pe Ioana. Au scris mesaje de condoleante pe pagina ei de Facebook : "Saraca Dumnezeu sa o ierte! Mare tragedie", "Dumnezeu sa o ierte"; "Dumnezeu sa o ierte copil frumos pacat mare"; "Dumnezeu sa o ierte!!! Doamne, ce pacat, ce frumoasa era, si placuta..."; "Dumnezeu sa o ierte si sa o aseze de-a dreapta sa!".Mohamed Iman Mustafa a fost retinut de politisti pe raza judetului Suceava, fiind acuzat de omor calificat."La 24 august 2020, in jurul orei 03:00, organele judiciare au fost sesizate cu privire la decesul unei persoane de sex feminin din municipiul Cluj-Napoca, ce prezenta pe suprafata corpului multiple plagi intepate.In aceste imprejurari, la nivelul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj s-a inregistrat un dosar penal privind savarsirea infractiunii de omor. (...) Din investigatiile efectuate pe parcursul zilei de 24 august 2020 a rezultat ca inculpatul M.I.M.M., fostul iubit al victimei, in jurul orei 03.00, pe strada Detunata din municipiul Cluj - Napoca i-a aplicat acesteia multiple lovituri de cutit, provocandu-i leziuni traumatice care i-au produs decesul la fata locului", se arata intr-un comunicat trimis marti de Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj.