Cazul oilor inecate in Portul Midia: Panza freatica din comuna Smardan ar putea fi contaminata de lesurile a mii de animale ingropate

Plan de masuri

Ancheta

Prefectul judetului Tulcea, Alexandru Iordan, a declarat ca planul de masuri va fi pus in practica incepand de joi. "Societatea care avea obligatia sa incinereze cadavrele ovinelor din Portul Midia va contracta firma de decontaminare", a precizat prefectul Iordan.Potrivit sursei, Garda de Mediu va realiza planul de masuri, iar o echipa a acestei institutii va verifica firma.In opinia comisarului sef al Garzii de Mediu, Nicolae Acceleanu, este foarte putin probabil ca lesurile animalelor descoperite recent sa apartina integral ovinelor inecate in Portul Midia."Cadavrele de acolo sunt si de oi, si de vaci, si de porci. Transportul lesurilor din Portul Midia a fost asigurat de jandarmi din Constanta si din Tulcea, iar un medic veterinar a supravegheat incinerarea animalelor. Au fost prelevate probe si crotalii de la cadavre si se va stabili daca animalele provin din transportul acela", a afirmat comisarul sef al Garzii de Mediu.Acceleanu a amintit ca societatea din comuna Smardan este singura din tara care poate prelua animale intregi pentru incinerare si a apreciat ca pericolul din zona Smardan este reprezentat si de o posibila contaminare a panzei freatice."Trebuie sa se preleveze probe si in urma analizelor de laborator se va stabili ce trebuie sa faca", a mai spus comisarul sef Nicolae Acceleanu.Parchetul de pe langa Curtea de apel Constanta a pus in aplicare doua mandate de perchezitii domiciliare in orasul Macin, pentru stabilirea legalitatii modului in care s-a derulat incinerarea ovinelor inecate pe nava Queen Hind, esuata in luna noiembrie 2019, in Portul Midia.Ancheta procurorilor a stabilit ca mare parte din deseurile animale nu au fost distruse prin incinerare, ci au fost ingropate pe un teren viran din apropierea localitatii.