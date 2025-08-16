Expert in reforma administratiei publice, dezvoltare si politici locale la Expert Forum, Sorin Ionita, explica miercuri, 17 februarie, intr-o postare pe Facebook ca materialul la turnatul clopotelor din bronz reprezinta maxim 10% din total costuri, poate mai putin.

"Manopera si echipamentele sunt problema. Bronzul se toarna cu mai mare bataie de cap decat alama si cu instalatii mai complicate, avand si punctul de topire ceva mai sus (dar depinde mult de aliaj, ca nu exista bronz sau alama, ci aliaje cu diverse compozitii)", scrie Sorin Ionita.

Potrivit expertului, aici este marele gheseft, "nu la pretul/kg al materialului".

Postarea lui Sorin Ionita vine in contextul in care politia a deschis o ancheta de inselaciune in cazul sculptorului Ioan Bolborea. Oamenii legii au descoperit ca monumentele publice pe care le realiza contra unor sume foarte mari erau facute, de fapt, din materiale de slaba calitate. Prejudiciul se ridica la 18 milioane de lei.

"In fapt, din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca in perioada 2005-2016, suspectul, in calitate de autor/artist a incheiat mai multe contracte cu Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, prin care s-a angajat sa realizeze mai multe monumente de for public, sculptura din material definitiv bronz, insa acesta ar fi urmarit executarea acestora din materiale de calitate inferioara, cauzand beneficiarului un prejudiciu in valoare totala de aproape 18.000.000 lei, reprezentand sumele platite prin aceste contracte", a transmis Politia Capitalei.

Postarea lui Sorin Ionita

Afacerea statuilor.

Explica unii mai competenti decat noi ca la turnatul clopotelor din bronz materialul reprezinta maxim 10% din total costuri; poate mai putin. Manopera si echipamentele sunt problema. Bronzul se toarna cu mai mare bataie de cap decat alama si cu instalatii mai complicate, avand si punctul de topire ceva mai sus (dar depinde mult de aliaj, ca nu exista "bronz" sau "alama", ci aliaje cu diverse compozitii).

Cred ca aici e marele gheseft, nu la pretul/kg al materialului. Si asa se va apara omul in instanta, insistand pe compozitia materialelor si pe costurile comparabile daca adaugi tot felul de ingrediente, ca aliajele sunt o chestie complicata.

Le va face capul mare judecatorilor cu expertize metalurgice iar astora, daca pleaca dupa fenta, le va veni greu sa probeze unde e marea invarteala, pe costurile de dotare si manopera. Cu atat mai semnificative la statui unicat, unde n-ai productie de serie ca la clopote.

