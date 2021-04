Cand va invata politistul roman sa interactioneze cu infractorii si turbulentii de serviciu ANALIZA

Andreica: "Pregatirea de baza ar trebui succedata de pregatiri de specialitate"

Seful sindicatului Europol spune ca ar fi nevoie sa se intervina in mai multe directii, iar un ghid al carierei politistului se afla de ani buni intr-un sertar de la MAI."Nu putem vorbi despre o pregatire de specialitate. Este o pregatire de baza pentru meseria de politist. Dar ar trebui succedata de pregatiri de specialitate in domeniile in care sunt repartizati politistii. Inclusiv ca politistii sunt repartizati la gramada din scolile de politie este dovada faptului ca lipseste cu desavarsire specializarea.Nu conteaza, in functie de nevoi sunt trimisi la ordine publica, la rutiera, la judiciar, la investigarea criminalitatii economice, la posturile de politie rurala si asa mai departe", a explicat Cosmin Andreica pentru Ziare.com.Sindicalistul spune ca politia nu are un ghid al carierei."Ultimul era emis in 2009, ulterior fiind respins de Curtea Constitutionala a Romaniei pentru ca o serie de prevederi care trebuiau sa fie stipulate in lege erau prevazute in ordin si nu erau pe placul politicului. In aceste conditii el nu si-a produs efectele. Poriectul se afla intr-un sertar la MAI.Avem o serie de anomalii. In acest moment nu mai avem niciun fel de predictibilitate in ceea ce priveste cariera politistilor. Acesta continea criterii clare cu privire la vechimea in specialitate si competentele pe care ar trebui sa le ai pentru a ocupa unele functii", a mai explicat Cosmin Andreica.Cosmin Andreica vorbeste despre personal de suport incadrat direct din sursa externa ajuns in functii de conducere in structuri cheie din politie."De exemplu acum avem psihologi care au venit prin incadrare directa, pentru a fi psiholog in unitate. Au si calitatea de politist, iar dupa ce au iesit din tutela, dupa un an de zile, au inceput sa se gandeasca sa ocupe alte functii.Avem multe functii de suport care au fost incadrate direct si, ulterior, acesti indivizi s-au mutat la rutiera, la ordine publica, la investigatii criminale", a spus sindicalistul.Acest fapt duce la o demotivare a politistilor cu experienta."Este strigator la cer pentru un politist cu experienta de 10-15-25 de ani sa aiba un sef care este mult mai mic fata de el si nici macar nu are specialitatea necesara ca sa poata conduce acea structura.De obicei se plictiseste acel sef si incepe sa aiba idei care nu au nicio legatura cu munca de politie", a mai precizat Cosmin Andreica."Ideea este ca nu avem niciun fel de regulament in momentul de fata. Noi involuam de fapt. Inainte de 2009, dupa demilitarizare, nu puteai sa ajungi la crima organizata daca mai intai nu ai trecut pe la ordine publica, pe la judiciar, pana nu stiai elementele de baza ale muncii de politie: cunoasterea populatiei, interactiunea cu oamenii, terenul, etc.Acum sunt situatii in care termina scoala de politie sau Academia si ajunge direct intr-o structura centrala a Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate BCCO", a mai aratat politistul."Intotdeauna a exista predictibilitate in ceea ce priveste resursa umana, insa nu s-a tinut cont de ea. Aceste plecari masive din sistem trebuiau sa fie anticipate de cei de la Directia Generala Resurse umane din MAI.Trebuiau sa stie ca intr-un an un anumit numar de persoane indeplineste varsta de pensionare. Trebuia sa existe strategii la nivelul Inspectoratelor de Politie Judetene si la nivelul scolilor, astfel incat sa se cunoasca de la inceput numarul de locuri ce urma sa fie repartizat pentru fiecare judet.Va dau un exemplu: sa spunem ca avem 1.000 de locuri pentru scoala de politie. Ar trebui sa se stie de la inceput pentru ce structuri este nevoie de oameni si ce specializari. De exemplu, IPJ Suceava are nevoie de 10 locuri. Atunci IPJ Suceava trebuia sa spuna de ce oameni are nevoie: de judiciaristi, de rutieristi, etc", a mai aratat sindicalistul."Bazandu-se pe nevoile inspectoratelor de politie, scolile de politie ar trebui sa faca clase de specialitate. Si astfel se rezolva si problema deja acuta a mutarilor.Aproximativ 15% din personalul politiei romane vrea sa se mute. Sunt absolventi de politiei din Suceava si au prins loc la Bucuresti. Acei agenti vor vrea tot timpul sa se intoarca. Insa mutarile in sistem se fac tot pe relatii. Daca suna telefonul, se muta agentul. Daca nu suna telefonul, poate sa faca si 30 de solicitari.Daca ar fi existat acele repartizari, elevii si-ar fi asumat si ar fi participat pe locurile din judetele lor.Acum nu avem niciun fel de politica in acest sens. Judetele mari, ca Arges, Dolj sau Prahova inscriu si cate 200 de candidati si ei ajung in alte judete si nici nu stiu in ce structura, in ce specialitate.Si mai este ceva. Nimeni nu-i intreaba pe politisti daca le place ce fac. Poate unii sunt mai buni pe investigatii criminale, altii in alta parte, insa nimeni nu face nimic in acest sens", a mai aratat Cosmin Andreica.Rapoarte privind resursele umane din politie arata ca in ultimii cinci ani au plecat din structuri peste 30.000 de oameni