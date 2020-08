Ce atributii au viitorii agenti ai Politiei Animalelor. Marcel Vela: "Vor avea voie sa intre in curte fara acordul proprietarului pentru a salva animale"

Cum va actiona politia daca un animal este in pericol

Cum se stabileste faptul ca un animal se afla in pericol

"Am reusit sa facem un pas important pentru stabilirea unor sarcini clare in atributiile politistilor in vederea gestionarii situatiilor de pericol pentru animale. Sunt aici langa noi si Suier, emblema Ministerului Afacerilor Interne, si Max, cainele pe care l-am adoptat dupa ce a trecut printr-o situatie grava si delicata.Proiectul are ca scop protejarea animalelor aflate in pericol prin stabilirea unui mecanism care va permite politistilor sa emita un ordin de plasare a animalului lovit sau maltratat intr-un adapost", a declarat ministrul de Interne.Ministrul mai precizeaza ca politistii vor avea voie sa intre in curtile oamenilor sau in sediile firmelor fara acordul proprietarilor sau a reprezentantilor legali daca informatiile aflate la dispozitia politistilor indica faptul ca acolo se afla un animal in situatie delicata."Proiectul are ca scop protejarea animalelor aflate in pericol, prin stabilirea unui mecanism care va permite politistilor se emita un ordin de plasare a animalului agresat, ranit sau maltratat intr-un adapost. De asemenea prin proiectul de ordonanta, instituim obligatia Consiliilor Judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti de a asigura cu caracter continuu si permanent servicii publice de adapostire a animalelor fie prin organizarea unor adaposturi proprii, fie prin incheierea unor contracte cu gradini zoologice, cu iubitori de animale sau cu alte entitati", a mai precizat Marcel Vela.Prin acest proiect se va modifica legea privind organizarea si functionarea politiei romane, stabilindu-se un mecanism pentru incadrarea functiei de politist din structura Politiei cu personal specializat in medicina veterinara din cadrul ANSV sau din sursa externa.Serviciile publice de adapostire a animalelor sa fie operationalizate in 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, iar pentru o perioada de 180 de zile, MAI, Politia Romana si ANSVSA va informa populatia."Vreau sa va spun cu mana pe inima ca pentru mine este un privilegiu ca sunt cel pe mandatul caruia s-a infiintat Politia Animalelor", a transmis Marcel Vela.POtrivit actului normativ aflat in dezbatere publica pe site-ul MAI, prin animal aflat intr-o situatie de pericol se intelege animalul aflat in oricare dintre urmatoarele situatii:Citeste si: