Ce au gasit politistii care verifica fisele medicale: Persoane cu handicap vizual grav sau psihic au obtinut carnet de conducere

Politistii de investigare a criminalitatii economice verifica modul in care sunt eliberate fisele medicale pentru obtinerea/preschimbarea permisului auto, a permisului de port-arma, atestatelor profesionale, obtinerea ajutorului social, realizarea dosarelor de pensionare pe caz de boala.

Astfel, politistii au efectuat investigatii in cadrul a 55 de dosare penale, in care sunt vizate infractiunile de luare de mita, dare de mita, trafic de influenta, abuz in serviciu, fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si constituirea unui grup infractional organizat, cercetarile fiind in curs.

Conform unui comunicat de presa al IPGR, exista indicii ca fisele ar fi fost eliberate fara ca persoanele in cauza sa efectueze testele si analizele medicale necesare sau persoanele care solicita eliberarea de fise medicale sunt consultate de catre asistenti medicali, dupa care fisele sunt trimise intr-o alta localitate, unde sunt semnate si parafate de catre medicii specialisti.

Politistii am mai descoperit consemnarea pe fise a unor controale medicale ce s-ar fi efectuat in perioadele in care medicul nu a fost in localitate ori se afla in concediu de odihna; avizarea fiselor de medicii specialisti ca urmare a prezentarii acestora de catre instructorii auto, fara ca persoanele ce doresc obtinerea permisului de conducere sa fie consultate, dar si falsificarea fiselor de catre persoane ce detin cunostinte avansate de operare a tehnicii de calcul.

Ads

Alte nereguli, precizeaza IGPR, sunt: obtinerea de permise de conducere auto de catre persoane ce figureaza incadrate cu grad de handicap vizual grav ori handicap psihic; promisiunea obtinerii de diverse acte medicale in schimbul unor sume de bani fara ca pacientul sa se prezinte la medic, activitate efectuata de persoane care pretind ca au influenta asupra cadrelor medicale din unitatile spitalicesti; solicitare de sume de bani de la pacienti de catre medici pentru a semna si parafa fisele medicale.

Persoane incadrate cu grad de handicap vizual grav ori handicap psihic au obtinut/preschimbat permisul de conducere, actiuni ce pot avea un impact grav in ceea ce priveste siguranta circulatiei pe drumurile publice, subliniaza anchetatorii.

"In conformitate cu prevederile Ordinului cu nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, in vederea obtinerii permisului de conducere a unui autovehicul, candidatii sunt obligati sa efectueze un examen medical inainte de eliberarea initiala a permisului de conducere. De asemenea, pentru schimbarea acestuia, ori de cate ori permisul de conducere este reinnoit, cetatenii sunt obligati sa efectueze un examen medical", se precizeaza in comunicat.

Aceste verificari vor continua si in perioada urmatoare.

Ads