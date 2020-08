Ce le lipseste politistilor romani trimisi zilele aceastea sa lucreze in strada: "Conducerea a ignorat pe cat se poate informarile de temperaturi caniculare"

Europol: Ordonatorii de credite habar nu au despre obligatiile lor

IGPR: S-au transmis masuri inca de saptamana trecuta

"Valul cu temperaturi caniculare a luat din nou prin surprindere Politia Romana in aceasta saptamana. Desi vremea cu temperaturi extreme a fost anuntata inca de la inceputul saptamanii, la nivelul unitatilor de politie s-au primit informari cu privire la conditiile meteorologice, conducerea Politiei Romane le-a ignorat pe cat se poate", se arata pe site-ul Europol.Sursa citata mai precizeaza ca, desi a fost depasita temperatura de 37 de grade Celsius sau temperatura resimtita a depasit 40 de grade Celsius, nicio unitate de Politie nu a primit apa din partea angajatorului. In aceasta perioada, peste 30.000 de politisti de Ordine Publica, de la Rutiera sau de la Politia de Frontiera s-au aflat la datorie."Politistii din strada sunt cei mai expusi. Anul trecut, s-au asigurat conditii tot dupa sesizarea noastra. Ordonatorii de credite habar nu au de obligatiile pe care le au in calitate de angajatori. Adica, inspectorul general Liviu Vasilescu este raspunzator de oamenii sai, directorul general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Bogdan Berechet, de oamenii din subordinea sa, sefii inspectoratelor judetene de politistii din subordine.Ca angajatorii profita de faptul ca sanctiunile contraventionale care ar trebui aplicate in cazurile de nerespectare a masurilor de protectie pentru temperaturi extreme nu sunt aplicate de inspectorii de munca din ITM, ci de politisti anume desemnati din institutie, care sunt tot subalternii lor. Practic, ar trebui ca un politist din subordinea inspectorului-sef sa ii dea amenda . Acest lucru nu se va intampla niciodata. Si asta pentru ca in institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, ITM-ul nu are competenta", a explicat Cosmin Andreica, presedintele Sindicatului Europol, pentru Ziare.com.Pe de alta parte, Inspectoratul General al Politiei Romane arata ca masurile au fost transmise deja de ceva vreme, in teritoriu."La nivelul IGPR s-a transmis, inca de saptamana trecuta, prin structura de profil, adica cei care de ocupa protectia muncii, catre toate unitatile subordonate, masuri ce trebuie luate pe timp de canicula pentru ca politistii sa isi desfasoare activitatea in conditii optime", a transmis Inspectoratul General al Politiei Romane pentru Ziare.com.Meteorologii spun ca si in perioada urmatoare vor fi temperaturi de peste 34 de grade, insa cele resimtite in orase, la nivelul strazii, pot ajunge si la 40 de grade.