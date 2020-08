Ce patesti daca te opreste politia si nu ai polita RCA in format fizic. Explicatiile Politiei Romane

Proiect in dezbatere publica

"- Sunt C-tin D. de la Brigada Autostrazi...va rog sa imi prezentati actele dumneavoastra, ale autoturismului si polita de asigurare.- Buna ziua! Polita de asigurare nu o am, dar vi-o prezint online.- Gresit! Conform legii sunteti obligat sa aveti asupra dumneavoastra polita de asigurare. A nu se confunda cu contractul RCA, singurul care se poate emite prin mijloace electronice", se arata in postarea politiei pe pagina de Facebook.Autoritatea de Supraveghere Financiara a supus consultarii publice, incepand de miercuri, 12 august, un proiect de modificare si completare a prevederilor din cadrul Normei nr. 20/2017 referitoare la dovada incheierii asigurarii RCA in cazul controalelor efectuate de catre autoritatile abilitate."Conducatorii auto vor putea prezenta agentilor de politie , la un eventual control, si varianta electronica a politei RCA. Prin urmare, nu va mai fi necesar ca soferii sa aiba asupra lor contractul de asigurare obligatorie auto doar in format original, pe suport de hartie.De asemenea, valabilitatea politei RCA va putea fi verificata si prin interogarea bazei de date AIDA, dezvoltata si administrata de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, ce contine informatii cu privire la asigurarile obligatorii de raspundere civila auto incheiate pe teritoriul Romaniei si prin care se certifica existenta unui contract RCA valabil la data verificarii", se arata intr-un comunicat al ASF.Pe 10 august, Asociatia Utilizatorilor de Servicii Financiare a cerut conducerii ASF sa elimine aceasta aberatie care permitea ca soferii sa fie amendati cu sume intre 1.000 si 2.000 de lei si sa ramana fara certificatul de inmatriculare chiar daca au platit online asigurarea de raspundere civila, potrivit Digi 24 Citeste si: