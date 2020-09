Ce rol are Politia Scolara: combate fenomenul de bullying, traficul de droguri in scoli, dar poate interveni si in cazuri de violenta in familie

Cum va fi organizata Politia Siguranta Scolara

"Prin ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 1842/ 8 septembrie 2020, infiintarea, in cadrul Politiei Romane, a Directiei pentru Siguranta Scolara. Asa cum stiti, siguranta in scoli este o prioritate a Guvernului, inca de la inceputul mandatului", a transmis ministrul Marcel Vela , marti seara, intr-o declaratie de presa.Potrivit ministrului de Interne, Politia Siguranta Scolara va fi formata dintr-un numar de, organizati la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane, la nivelul Politiei Capitalei si a inspectoratelor de Politie din fiecare judet.Politia Siguranta Scolara, iar obiectul ei de activitate este strict legat de asigurarea protectiei si sigurantei elevilor si a cadrelor didactice.Noua structura, cu accent pe fenomenul de bullying si actelor de violenta intre elevi, in interiorul scolilor cat si in proximitatea acestora., va analiza fenomenele infractionale din fiecare scoala, va identifica riscurile si problemele specifice fiecarei unitati de invatamant.Politia Siguranta Scolaraa infractionalitatii si va dispune prezenta politistilor de ordine publica, politistilor de la rutiera, a jandarmilor si a politistilor locali, pentru buna functionare a scolilor, in conditii de siguranta.Politia Siguranta Scolarain vederea combaterii fenomenului criminogen din scoli si va actiona in comun cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne pentru combaterea infractionalitatii juvenile, a criminalitatii organizate, respectiv a traficului de persoane si a traficului de droguri Pentru o buna comunicare cu toti factorii implicati in acest demers,, conducerea scolilor, autoritatile locale si comitetele de parinti, pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii.In vederea realizarii acestor obiective si a altor atributii, Politia Siguranta Scolara va pune in aplicare un plan de actiune la nivel national, unul la nivel judetean si un plan de actiune la nivel local pentru anul scolar 2020-2021.Politia Romana are in prezent politisti care se ocupa de prevenirea infractionalitatii, inclusiv cea a infractionalitatii din scoli. De altfel, structura nou infiintata va folosi politistii care se ocupa deja de astfel de cazuri.Cel mai probabil, in perioada urmatoare vor fi angajati psihologi, avand in vedere ca in cazurile grave se impune consilierea psihologica a elevilor.Se va actiona punctual pe unitate de invatamant. Adica, daca intr-o scoala sunt probleme cu absenteismul si multi in elevi sunt in pericol sa abandoneze scoala, atunci campania de prevenire pe astfel de cazuri se va face in scoala respectiva.De asemenea, daca in alta unitate de invatamant sunt probleme cu drogurile, de exemplu, sau au fost semnalate cazuri de bullying, atunci politistii vor actiona acolo in acest sens.Tot Politia Siguranta Scolara poate interveni si in cazuri de violenta in familie. Cadrele didactice pot anunta atunci cand un elev vine vanat la scoala, iar ranile nu par sa fie de la o harjoneala nevinovata intre copii.De asemenea, daca la inceputul anului scolar, la o scoala se observa ca sunt multi parinti care se strang la poarta pentru a-si lasa copiii, se poate cere un numar mai mare de jandarmi in zona daca se observa o tulburare a ordinii publice.Chiar se poate cere un numar mai mare de politisti rutieri pentru fluidizarea traficului, in zona unei scoli in care foarte multi parinti isi aduc copiii cu masinile la cursuri si astfel incurca circulatia.Politia Siguranta Scolara va functiona din prima zi a anului scolar 2020-2021.Citeste si: