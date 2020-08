Ce vad soferii cand se uita in oglinda la noile masini de Politie: "Pe capota scrie POLITIA, nu AITILOP, asa cum ar fi trebuit"

Potrivit politistului brasovean, pe capota noilor masini ar fi trebuit sa scrie "AITILOP", astfel incat, atunci cand se uita in oglinda, soferii sa citeasca "POLITIA". Pe capota noilor masini scrie "POLITIA". Asta inseamna ca atunci cand se vor uita in oglinda, soferii vor citi "AITILOP"."Am vazut ca multi s-au revoltat ca pe noile masini de politie nu mai e drapelul. Este, mai mic dar este. Dar unul n-ati fi observat ca pe capota scrie POLITIA, nu AITILOP, asa cum ar fi trebuit. Cine stie, poate vor fi re-rebrenduite. Alti bani, alta distractie", a scris Godina intr-o postare pe pagina sa de Facebook Marian Godina a mai atras atentia si asupra unei deficiente in dotarea cu arme a politistilor SAS. "Saptamana trecuta am fost la Bucuresti pentru a lua noile arme principale pentru SAS. Sunt foarte faine, am fost incantat cand le-am vazut. Vestea proasta e ca am primit doar sase, iar noi suntem treizeci. Dar no...daca tot se merge mai mult pe prevenire cu infractorii, poate ca nici nu ne trebuie mai multe", a mai aratat Marian Godina, pe blogul sau.