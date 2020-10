Celebrul interlop Ioan Anton zis "Imparatul", liderul unei grupari de crima organizata din Irlanda, a fost prins si dus in arest

Este vorba despre celebrul infractor Ioan Anton, cunoscut drept "Imparatul", potrivit unor surse judiciare."La data de 28 septembrie 2020, un cetatean roman, urmarit la nivel national si international pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, santaj, instigare la omor calificat, instigare la tentativa la omor calificat si instigare la talharie calificata, a fost depistat de autoritatile judiciare irlandeze.Acesta a fost depistat in urma cooperarii intre F.A.S.T. Romania, prin Serviciul Urmariri din cadrul I.G.P.R. - Directia de Investigatii Criminale si F.A.S.T. Irlanda, prin Garda National Bureau of Criminal Investigation, in baza informatiilor obtinute de catre I.P.J. Neamt - Serviciul de Investigatii Criminale", a transmis Pilitia Romana.Impotriva celui in cauza, Tribunalul Bucuresti - Sectia I Penala a emis un mandat de arestare preventiva in anul 2019.In fapt, in luna aprilie 2014, in timp ce se aflau pe teritoriul Irlandei, barbatul, in calitate de lider, impreuna cu alti cetateni romani, s-ar fi constituit intr-un grup de criminalitate organizata, cu scopul obtinerii de venituri financiare din fapte ilegale si ar fi savarsit acte materiale ale infractiunilor de santaj, instigare la omor calificat, instigare la tentativa la omor calificat si instigare la talharie calificata.Barbatul face parte din categoria Most Wanted, figurand si pe site-ul EUROPOL ( www.eumostwanted.eu ).E.N. - F.A.S.T. (European Network of Fugitive Active Search Teams - Reteaua Europeana a Unitatilor de Cautare Activa a Urmaritilor) inglobeaza toate structurile nationale de,, Urmariri" pentru a realiza o cooperare mai stransa intre statele membre ale Uniunii Europene in ceea ce priveste localizarea, arestarea si predarea persoanele urmarite in baza mandatului european de arestare.ENFAST a devenit operationala la data de 1 octombrie 2012 si reprezinta o retea informala de contacte si un grup de cooperare in toate aspectele legate de gasirea si arestarea urmaritilor international.Scopul proiectului ENFAST este acela de a spori gradul de securitate in interiorul Uniunii Europene, prin cresterea eficientei in activitatea de urmarire si arestare a infractorilor urmariti international.