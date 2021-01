Centrul Infotrafic: Trafic intens pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe sensul spre munte. La Comarnic se circula in coloana

Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca valorile de trafic au inceput sa se intensifice pe sensul catre munte al DN 1 Ploiesti - Brasov, circulandu-se in coloana in zona localitatii Comarnic, judetul Prahova.In statiunile montane, valorile de trafic sunt moderate, formandu-se pe alocuri coloana intre Busteni si Azuga.Politistii actioneaza pentru fluidizarea traficului in zona tuturor statiunilor montane de pe Valea Prahovei.Soferii sunt sfatuiti sa adapteze viteza la conditiile de drum, sa respecte indicatiile politistilor, sa mareasca distanta intre vehicule, iar in cazul in care incheie coloane, sa puna in functiune luminile de avarie, pentru a-i atentiona pe cei ce se apropie din spate sa reduca viteza din timp.