Tânără cerută în căsătoriei cu implicarea Poliției. Valul de glume stârnit după publicarea filmulețului: „Erau mai entuziasmați mascații decât ea” VIDEO

„A avut nevoie de mai mult curaj, așa că ne-a rugat pe noi să îi fim alături într-un moment memorabil al vieții. Am avut emoții, dar cu bucurie am spus „DA”! Și nu am fost singurii! Felicitări!”, a fost mesajul Poliției Române care a însoțit filmarea momentului.Scenariul prevedea ca șoferul să fie oprit în trafic de un echipaj de la Rutieră. La fața locului au ajuns și „mascații”, care l-au percheziționat pe tânăr și au găsit asupra sa...un inel.Postarea a stârnit un val de reacții critice la adresa Poliției, dar și o sumedenie de glume.„Cât costă astfel de servicii? Îmi puteți trimite o ofertă personalizată? Aș vrea ca mascații să coboare pe sfoară din elicopter, să mă pună la pământ, să se prefacă că mă lovesc...Pe bune? Este normal să prestați așa servicii pe banii publici?”, a comentat un internaut.„Erau mai entuziasmați mascații decât ea”, a comentat o altă persoană.„La mine o să fie și mai frumos, i-am chemat pe colegii dvs. în aceeași problemă, numai că eu vreau să vină cu berbecul, la 3 am, cu tot cu inel și tort..Aaa, precizez că stau cu chirie, asta nu m-ați întrebat la interviu”, a scris un alt comentator.„Nu mai putea de "fericire" viitoarea miresică. E tăiat filmulețul fix la partea cu inelul, oare de ce? Mai bine ați încerca să ajungeți mai repede la intervenții unde sa tratați problemele mai puțin superficial”, este un alt comentariu.Printre cei care au comentat au fost și unii care au apreciat gestul: „Cat hate în comentarii....Și în alte state este aceasta practică. Nu vă puteți bucura de nimic? Poate domnii terminaseră programul și au vrut sa ajute”.