Cersetorii din Capitala se reprofileaza in pandemie. Pijamalele pline de sange au fost schimbate cu sutana de calugar

Potrivit sursei citate, miercuri la pranz, in naosul bisericii Sf. Anton din centrul Capitalei, o maicuta se inchina, cu smerenie, la icoane: "Doamne, ajuta-ne pe noi, credinciosii tai..."Poarta straie negre, broboada pe cap si o poseta pe post de straita, atarnata de gat. O maneca a vesmantului manastiresc este prinsa sub haina, semn ca femeia nu ar avea brat. Masca de protectie ii acopera aproape toata fata. Ofteaza si cere bani enoriasilor din biserica. "Bogdaproste, e pentru manastire", suspina calugarita.Apoi, cu pasi repezi, se indreapta spre iesire. Ca sa nu creeze suspiciuni, maicuta se opreste cateva clipe pe scarile lacasului de cult si, in semn de multumire pentru mila primita, incepe sa-i miruiasca pe credinciosi."O patrula a Politiei Locale a Municipiului Bucuresti, aflata pe itinerariul de patrulare in Centrul Istoric al Capitalei, a observat ritualul nefiresc de pe treptele lacasului de cult. Cu tact, agentii D.G.P.L.C.M.B. au asteptat ca femeia sa paraseasca curtea bisericii si, apoi, au interceptat-o.Cu ocazia identificarii, politistii locali au constatat cu surprindere ca femeia imbracata in haine bisericesti era, de fapt, barbat!," mai arata politistii locali.Mai mult, de sub vesmantul negru, a aparut si bratul lipsa pe care cersetorul si-l camufla, lipit pe langa corp. La o verificare mai atenta, politistii locali au constatat si faptul ca, in urma cu cateva luni, acelasi barbat mai fusese surprins in timp ce apela la mila publica, in zona Parcului Cismigiu. Atunci, B.I., in varsta de 27 de ani, era deghizat tot in femeie, si era imbracat intr-o pijama de spital, patata cu vopsea rosie, ca sangele, simuland lipsa unui brat pierdut in urma amputarii.Condus la sediul D.G.P.L.C.M.B. din Centrul Istoric, B.I. a declarat politistilor locali ca este mai profitabil sa cerseasca deghizat in femeie, mai ales cand simuleaza si un handicap: "Ca barbat, lumea te trimite la munca. Iti mai trage si un pumn in cap".In urma controlului sumar corporal, asupra falsei calugarite a fost gasita suma de 800 de lei, bani care nu au putut fi justificati."Referitor la hainele monahale pe care le purta, barbatul a sustinut ca acestea nu erau vesminte bisericesti, ci haine simple, cumparate de la second-hand. Dupa ce a fost sanctionat contraventional, in urma intocmirii actelor procedurale, B.I. a fost predat lucratorilor Politiei Nationale pentru continuarea cercetarilor," conchide Politia Locala.