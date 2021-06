A fost prins afganul care ar fi ucis un migrant in Timisoara. Barbatul se afla in Grecia si va fi adus in Romania

"In vederea depistarii autorului au fost efectuate activitati. Am spus ca cetateanul afgan a fost identificat si ca exista mandat european de arestare pe numele lui. Sunt bucuros sa va spun ca in urma cooperarii politienesti seara trecuta a fost retinut in Grecia, un barbat, cetatean afgan, urmarit international pentru omorul comis la Timisoara. Urmeaza procedura de predare. Vom trimite in Grecia o escorta a politiei romane pentru a-l aduce in Romania", a declarat Lucian Bode, vineri, intr-o conferinta de presa, la Timisoara.Barbatul a fost descoperit pe aeroportul din Atena, in Grecia, in seara zilei de joi. El urmeaza sa fie adus la Bucuresti, pentru a fi anchetat. Acesta disparuse la scurt timp dupa crima si a fost dat in urmarire internationala."Acum, dupa ce l-am prins, vom avea foarte multe raspunsuri la intrebari, care a fost traseul, cum a plecat, cand a plecat. Toate aceste chestiuni vor fi verificate in timpul anchetei. Trebuie sa vedem pe unde a plecat si in ce conditii", a mai declarta Bode.In data de 19 aprilie, in zona Garii de Nord a avut loc o rafuiala intre migranti . In urma scandalului, un migrant din Afganistan a murit injunghiat si altul a fost ranit. Agresorul a reusit ulterior sa fuga din Romania, fiind dat in urmarire internationala.