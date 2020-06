Cetatean algerian, cautat dupa ce a fugit dintr-un centru de carantina din Focsani

Ziare.

com

Cetateanul strain a fost prins de politistii TF Focsani in urma cu o saptamana, dupa ce a intrat ilegal in tara, parcurgand pe jos distanta dintre Mihova (Ucraina) si localitatea Falcau, din Suceava. Dupa ce a fost prins, el a fost dus intr-un centru de carantina, de unde a fugit insa miercuri seara, acum fiind cautat de politisti."La data de 18.06.2020, cu ocazia activitatilor specifice desfasurate, politistii din cadrul Postului de Politie TF Focsani au depistat un cetatean care in cursul zilei de 17.06.a.c. ar fi patruns ilegal pe teritoriul Romaniei. Pe numele acestuia a fost intocmit dosar penal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de trecerea frauduloasa a frontierei de stat, tanarul fiind depus intr-un centru de carantina de pe raza municipiului Focsani. La data de 24.06.2020, cel in cauza a plecat din centrul de carantina, acesta fiind dat in consemn. In prezent, se efectueaza cercetari in vederea depistarii tanarului si luarii masurilor legale ce se impun", au transmis politistii din Vrancea.Politistii spun si ca din verificari rezulta ca acesta ar fi parcurs pe jos distanta dintre localitatea Mihova (Ucraina) si localitatea Falcau din judetul Suceava. Alegerianul de 23 de ani ar fi intrat in Romania cu gandul de a ajunge in Germania.