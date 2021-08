Cum au prins polițiștii din Ilfov un cetățean grec implicat într-un accident rutier în Bulgaria, în urma căruia o persoană a murit

Toata poliția din Europa era pe urmele lui. Reușise să se ascundă o vreme, însă o greșeală i-a adus pe anchetatori direct la el. Bărbatul, care fusese implicat într-un accident soldat cu decesul unei persoane pe teritoriul Bulgariei venise în orașul Măgurele unde încercase să convingă personalul unui service auto să-i repare mașina. Nu avea autorizație de repearație.Angajaților service-ului li s-a părut suspectă mașina și au anunțat poliția. Grecul a fost găsit într-o anexă de birouri a unui imobil.”În urma unor activități investigativ-operative, polițiștii orașului Măgurele au depistat și identificat într-o anexă de birouri, dintr-un imobil situat în orașul Măgurele, unde se află și un atelier auto, un bărbat, în vârstă de 68 de ani, cetățean grec, care a încercat să convingă personalul unității service, să efectueze reparații la autoturismul său, fără a prezenta autorizație de reparație.În cadrul verificărilor și investigațiilor, polițiștii din Măgurele au stabilit că autovehiculul respectiv ar fi fost implicat într-un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, pe teritoriul Bulgariei.În cauză, polițiștii din Măgurele au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea atribuțiilor privind verificarea tehnica ori efectuarea reparatiilor.În urma relaționării cu autoritățile din Bulgaria, acestea au emis la data de 3 august a.c. pe numele bărbatului un Mandat European de Arestare sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului.Bărbatul respectiv are drept de rezidență în România”, a transmis IPJ Ilfov.În prezent, persoana depistată se află în custodia polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale, competenți pentru efectuarea procedurilor privind punerea în aplicare a Mandatului European de Arestare.