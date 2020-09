Chestorul Eduard Miritescu a fost numit interimar la comanda Politiei Romane

Potrivit G4Media.ro, Miritescu a fost desmenat la comanda Politiei Romanie dupa demisia chestorului Liviu Vasilescu. Miritescu a fost, pana sa ajunga in conducerea Politiei Romane, sef al IPJ Prahova.Liviu Vasilescu a demisionat marti, 1 septembrie, din functia de sef al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), ca urmare a scandalului provocat de intalnirea pe care a avut-o cu sefii clanului de interlopi Duduianu."Va rog sa imi permiteti ca de astazi sa ma retrag din functia de inspector general al politiei romane, sa raman ofiter de politie si sa imi indeplinesc sarcinile care imi vor fi incredintate. Am constatat un atac mediatic concertat asupra Politiei Romane si MAI intr-un moment in care tara are nevoie de liniste si conjugarea tuturor eforturilor pentru protejarea cetatenilor", a spus chestorul Vasilescu.