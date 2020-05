Chestorul Ioan Buda a demisionat de la conducerea Politiei de Frontiera Romane

Ziare.

com

"In cursul acestei zile, chestorul general de politie Ioan BUDA si-a inaintat demisia din functia de inspector general al Politiei de Frontiera Romane, din motive personale", a transmis, joi, Politia de Frontiera.Potrivit sursei citate, chestorul general de politie Ioan Buda a transmis "politistilor de frontiera intreaga sa apreciere pentru efortul depus si pentru profesionalismul de care au dat dovada constant"."De asemenea, chestorul general de politie Ioan BUDA multumeste pentru implicare si pentru sprijin tuturor colaboratorilor institutionali, celor din randul societatii civile, dar si organizatiilor profesionale si sindicale ale politistilor", se arata in document.In conformitate cu prevederile legale in vigoare, raportul a fost inaintat, pentru aprobare, ministrului Afacerilor Interne.De la ridicarea starii de urgenta, zilnic, in vamile de la frontiera romano-ungara s-au format coloane imense de masini si persoane care incercau sa intre in tara. De multe ori, soferii protestau claxonand.De joi, sunt deschise zece puncte de trecere a frontierei la granita cu Ungaria.