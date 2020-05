Chestorul Liviu Bute, noul sef al Politiei de Frontiera, a lucrat cinci ani la "Doi si-un sfert"

Ziare.

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Politiei de Frontiera, chestorul Liviu Bute a absolvit cursurile Scolii de ofiteri, Arad, ulterior ale Facultatii de Mecanica, Universitatea din Timisoara. El are un master in drept administrativ.Bute a ocupat mai multe functii in cadrul Politiei de Frontiera, la inceptul carierei, insa timp de cinci ani, acesta a fost ofiter specialist in cadrul D.G.I.P.I.-S.I.I.P.I. Maramures, fostul "Doi si-un sfert", serviciul secret al Ministerului de Interne (UM 0215).Ministrul de Interne Marcel Vela l-a eliberat, joi, pe Ioan Buda din functia de sef al Politiei de Frontiera , dupa ce mii de oameni au asteptat la coada in Vama Nadlac, in conditiile restrictiilor impuse de gestionarea epidemiei de Covid-19.Buda a cerut ministrului si aprobarea ca din 1 iunie sa se pensioneze.