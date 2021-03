Chinurile prin care au trecut barbatii torturati de politisti: "Mi s-au dat doi pumni in coaste, dupa care am fost pus la pamant si batut cu bastoanele"

"Prietenul meu le-a spus de masca, de ce nu poarta masca, dupa care un politist in varsta a adresat injurii, si eu am adresat, am fost pus la pamant, mi-au pus catusele, m-au bagat in masina, mi-au pulverizat spray paralizant si mi-au inchis usile.Dupa care m-au dus pe camp. Mi s-au dat doi pumni in coaste, dupa care am fost pus la pamant, cu fata in jos, m-au batut cu bastoanele", spune una din victime Cel de-al doilea barbat a spus: "Mi-au pus catuse, m-au pus pe bancheta din spate, mi-au dat cu spray in ochi, dupa care pe mine m-au dus undeva in Ferentari." Sapte politisti din cadrul Sectiei 16 din Bucuresti sunt anchetati intr-un dosar privind sechestrarea si torturarea a doua persoane.Unul dintre politisti este acuzat ca a supus una dintre victime unor situatii degradante.Surse judiciare au confirmat pentru Ziare.com ca politistul a urinat pe unul dintre barbati. Intamplarea halucinanta a avut loc in seara zilei de 1 septembrie 2020, cand politistii respectivi faceau un filtru intr-o zona centrala a Capitalei.Doi tineri le-ar fi atras atentia ca nu poarta masti de protectie. De aici totul s-a transformat intr-un film de groaza pentru cei care au indraznit sa ii traga la raspundere pe "oamenii legii".A inceput o ancheta in acest sens si s-au facut perchezitii in Bucuresti si judetul Caras Severin. Miercuri, 3 martie, Parchetul Capitalei a anuntat ca opt dintre politisti au fost retinuti.