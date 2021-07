Christian Ciocan, fostul purtator de cuvant al Politiei Capitalei, amendat cu 6.000 de lei de agentii de la Rutiera. "Astepta probabil sa fie recunoscut de la televizor" VIDEO

Iata pentru ce a fost amendat Christian Ciocan

"Ciocan a patruns pe o strada unde actiona indicatorul "Accesul interzis" si la solicitarea agentilor a refuzat sa se legitimeze, asteptand probabil sa fie recunoscut de la televizor. Ulterior, agentii de politie au constatat ca autoturismul condus de Ciocan are ITP-ul expirat din anul 2018, autoturismul nu era asigurat, lipsea una din placutele de inmatriculare, nu avea actele asupra si a refuzat sa respecte indicatiile politistului.Pentru cele 7 fapte, Ciocan a fost amendat cu aproximativ 6000 lei, iar ca masuri complementare a fost retinuta placuta cu numarul de inmatriculare si i-a fost suspedat dreptul de a conduce pe drumurile publice pentru 30 de zile", a transmis Sindicatul Europol pe pagina de Facebook "Agentii de politie nu au cedat intimidarilor si au continuat verificarile constatand nu mai putin de 7 contraventii:1. Circulatia in zona de actiune a indicatorului "Acces interzis";2. Refuz de legitimare;3. ITP expirat din 2018;4. Lipsa RCA, nu s-a putut stabili cand a avut autoturismul ultimul RCA valabil;5. Nerespectarea indicatiilor politistului rutier. Ciocan a iesit din autoturism, i-a provocat pe agenti, a mutat autoturismul etc.6. Lipsa placuta cu numar de inmatriculare pe spate;7. Lipsa documente", a aratat Sindicatul Europol pe site-ul organizatiei Ii felicitam pe colegii Sectiei 4, pentru ca nu au cedat presiunilor lui Ciocan, care le-a adresat o serie de jigniri, afirmand inclusiv faptul ca nu intelege cum isi permit niste agenti sa il amendeze si sa ii tina morala. Acest incident este dovada vie ca vremurile se schimba in sistem iar legea este aplicata indiferent ca vorbim despre cms. sef Ciocan sau despre un simplu cetatean.