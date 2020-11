Cum a ramas un om fara casa, crezand ca niste cetateni straini ii vor construi una noua. Cinci persoane au fost saltate de mascati

Cercetarile au fost declansate din oficiu, in urma verificarilor facute intr-o cauza de disparitie, "rezultand presupunerea rezonabila ca cinci persoane, patru barbati si o femeie, cu varste cuprinse intre 34 si 50 de ani, pretinzand ca sunt cetateni straini, ar fi inselat persoana in cauza ca ii va construi o casa noua, pretext sub care ar fi determinat-o sa o cedeze pe cea care o detinea.Din probatoriul administrat pana la acest moment se desprinde concluzia ca si alte doua persoane ar fi fost inselate in acelasi mod", transmite Politia Capitalei.Audierile in acest caz sunt facute la sediul Serviciului Investigatii Criminale Sector 2.Pe parcursul perchezitiilor a fost identificata si ridicata in vederea continuarii cercetarilor o arma de vanatoare detinuta ilegal.Citeste si: