Zeci de politisti din Capitala sunt in izolare dupa ce la o sectie de politie si la structura de Actiuni speciale au fost confirmate cazuri de COVID-19

Cinci politisti din cadrul Sectiei 21 se afla in izolare, dupa ce un coleg a fost confirmat pozitiv, anunta Politia Capitalei.De asemenea, la nivelul structurii de Actiuni Speciale, 36 de politisti sunt in izolare, dupa ce un politist a fost confirmat pozitiv.Au fost facute lucrari de dezinfectare a spatiilor din cladirile in care isi desfasoara activitatea subunitatile de politie.De asemenea, au fost dispuse masuri astfel incat activitatea sa se desfasoare in mod normal.