Cine e Emi Pian, seful clanului Duduianu, executat in stil mafiot de un rival pe o strada din Capitala

Clanul Duduianu, cel mai temut clan de interlopi

Emi Pian, ucis in rafuiala din Sectorul 6 este considerat unul dintre cei mai influenti interlopi din Romania.Clanul Duduianu a revenit in atentia publica dupa ce, in luna iulie 2020, politia a facut mai multe descinderi la locuintele lor, intr-un dosar de santaj. Mai multi manelisti celebri ar fi fost santajati de membrii gruparii conduse de Pian si obligati sa cante gratis la petreceri.13 persoane au fost retinute in acet dosar. Printre cei santajati de duduieni se afla Florin Salam si Nicolae Guta.In urma cu un an, Emi Pian a fost retinut de politie pentru tentativa de omor dupa ce a calcat un om pe trecerea de pietoni.Tot anul trecut, in luna august, zeci de membri ai clanului Duduianu au facut un scandal urias din cauza unui conflict aparut in interiorul clanului. S-au batut cu furci si topoare chiar in curtea spitalului Floreasca din Capitala.Duduienii sunt printre cei mai cunoscuti mafioti din Sectorul 2 si printre cei mai vechi din Capitala.Activitatile lor infractionale se bazeaza in special pe camatarie, santaj, proxenetism si trafic de droguri Cei mai in varsta capi s-ar fi retras in comuna Sintesti din judetul Ialomita, de unde au venit initial in Bucuresti.Cativa membri ai familiei de interlopi au fost arestati in 2007 pentru cateva luni, maximum un an. Printre ei se afla si Emi Pian.Potrivit actelor din dosarul de condamnare, totul a inceput in ianuarie 2016, intr-o vila din Dobroesti (Ilfov), unde era organizata o partida de zaruri (barbut) la care participau mai multe persoane.Florin Mototolea, zis Emi Pian, imprumuta persoanele care pierdeau sume de bani si care doreau sa mai joace pentru a recupera sumele pierdute, acest imprumut fiind conditionat de perceperea unei dobanzi cuprinse intre 10% - 35%/zi.Unul dintre jucatorii de barbut care pierduse toti banii s-a imprumutat la Emi Pian cu suma de 20.000 lei pentru a continua jocul.Interlopul l-a imprumutat, dar barbatul a pierdut si acesti bani. La sfarsitul partidei de zaruri, Emi Pian i-a cerut drept gaj autoturismul marca Audi Q7.Citeste si: