Cine este Anaser Duduianu, interlopul care i-a jefuit pe manelisti. Este dat in urmarire, dar sfideaza autoritatile pe retelele de socializare

Dat in urmarire intr-un dosar de talharie. Are legatura cu plangerile facute de manelisti

Batut de interlopi in Anglia

Anaser pare ca sfideaza autoritatile. In urma cu o saptamana, acesta a transmis live pe Youtube ca a aterizat la Londra. Finul sau, "Asasinu", l-a asteptat cu o limuzina Rolls Royce, au deschis o sticla de sampania intr-o parcare subterana si au sarbatorit intalnirea.Florin Duduianu apare pe lista Most Wanted a Politiei Romane, fiind cautat de autoritati dupa ce, in august 2020, impotriva acestuia a fost emis de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, un mandatul de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile, pentru santaj, talharie si talharie calificata.Tot in Anglia s-ar afla si Stefan Duduianu, el fiind cercetat pentru complicitate la santaj.Florin si Stefan Duduianu au fugit din tara dupa ce Florin Salam si mai multi manelisti locali au reclamat ca sunt santajati si talhariti de acest clan.Salam le-ar fi spus politistilor ca membrii clanului Duduianu il terorizeaza si ii iau banii de la cantari inca din anul 2015.Pe 21 iulie 2020, au fost mai multe perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Teleorman, in dosarul legat de talharirea unor manelisti Potrivit unor surse judiciare, mai multi membri al clanului Duduianu i-ar fi pus pe artisti sa cante gratis.Printre cei pradati se aflau Florin Salam si Nicolae Guta. Noua membri ai clanului Duduianu au fost dusi atunci la audieri , iar pe langa Anaser si Stefan erau si Seif, Aramis si Denom.Tot de la manelisti ar fi pornit, in Anglia, un scandal intre Anaser si cativa interlopi din clanul Sardaru.Anaser ar fi fost batut crunt si a ajuns la spital.Dupa acest scandal, surse din anturajul liderului intrelop au dezvaluit pentru Cancan ca acesta ar fi plecat din orasul in care statea si s-ar fi mutat alaturi de Lindon, unul dintre fratii sai, urmarit, la randul sau, de autoritati. In acelasi timp, acesta si-a fi scos la vanzare si bolidul de lux pe care il detine in tara, in valoare de peste 100.000 de euro pentru ca avea nevoie de bani.Surse din randul anchetatorilor au afirmat ca ar fi fost trimise informari in Marea Britanie cu privire la prezenta lui Anaser pe teritoriul acestei tari si este doar o problema de timp pana cand acesta va fi prins, incatusat si returnat in Romania.Insa, se pare ca Anaser este inca liber.