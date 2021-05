Discretul comisar numit la sefia Politiei Romane. De ce este considerat Benone Mihai Matei unul din cei mai buni anchetatori in activitate

90% din investigatiile Politiei Romane, facute de DOS

Legaturi cu procurorul Codrut Olaru?

Ce cazuri celebre au fost rezolvate la Bacau pe vremea cand chestorul Matei era sef la BCCO

Ce avere are Benone Matei, noul sef al Politiei Romane

Informatii ambigue despre Benone Mihai Matei au aparut in presa nationala , in ultimele zile. Insa oamenii parca se feresc sa vorbeasca despre seful lor.Aflam "pe surse" ca "este singurul politist de cariera pus sef la IGP", ca "stie meserie", ca "stie ce este un dosar penal" sau ca este "un vorbitor fluent de limba engleza , lucru care nu s-a mai intamplat de multi ani la nivel de conducere in Politia Romana".Unii spun ca este foarte exigent. Nu prea are nimeni ce sa ii reproseze. A fost inaintat in grad anul trecut, in noiembrie, singurul politist, de fapt, care a primit aceasta onoare."Este un tip tacut, introvertit, insa asta nu inseamna ca nu stie meserie. Directia de Operatiuni Operative are rezultate foarte bune, iar faptul ca seful nu "a bagat bete in roate", este "meritul" lui. De altfel, in ultimii ani, aproximativ 90% din anchetele Politiei Romane s-au realizat cu suportul DOS", a precizat o sursa pentru Ziare.com.Unul dintre cazurile rasunatoare rezolvate de DOS, a fost cel din " ZIUA Z " privind gruparea de motociclisti Hells Angels, din noiembrie 2020. Marius Lazar, seful clubului de motociclisti Hells Angels Bucuresti, si cetatenii neo-zeelandezi Matthews Michael Murray si Johnson Marc Patrick au fost arestati in dosarul de trafic de cocaina si asasinate la comanda.Inca din prima zi de sef al IGPR, a venit la serviciu si s-a apucat de treaba. Acum nu va mai avea doar grija DOS si nu trebuie sa fie doar politist ci si un bun manager. Astfel ca si-a pus oamenii la munca pentru ca vrea rezultate si refacerea imaginii politiei.Insa, exigenta chestorului pare sa nu fi creat o atmosfera prea prietenoasa in directia condusa de el. Se pare ca au fost sefi de servicii care au cerut pensionarea sau s-au mutat in alte structuri. Insa nu confirma nimeni o legatura intre aceste plecari si atitudinea sefului.Politistul Benone Mihai Matei, acum chestor si sef al Politiei Romane, si-a inceput activitatea profesionala la IPJ Bacau, unde a fost ofiter de politie judiciara la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate, intre anii 1997 si 2005. A avansat in functie, astfel ca in perioada 2005-2012 a fost adjunct al sefului Brigazii Teritoriale de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, urmand ca pana in 2015 sa fie sef al acestei structuri. In 2009, cand avea doar 35 de ani, a asigurat pentru o perioada scurta de timp, interimatul la conducerea DGA Bacau.Din 2015 a venit la Bucuresti, unde pana in 2018 a fost director adjunct al Directiei de Combatere a Criminalitatii iar din 2019 a devenit directorul structurii. Acum, dupa alti doi ani a fost numit seful Politiei Romane.Venind din Bacau, multi au facut legaturi cu procurorul Codrut Olaru, membru CSM si fost sef al DIICOT . Insa Olaru ar fi negat o prietenie cu politistul. Sper ca e vorba de o gluma. Asocierile pot fi facute de oricine. Nu am grija lui Matei", a declarat Codrut Olaru pentru Radio Europa Libera Romania Insa nu a negat ca il cunoaste: "am fost sapte ani seful biroului de Combatere a Crimei Organizate Bacau, va dati seama ca am cunoscut sute de oameni".In alte cercuri se vorbeste despre legaturi ale chestorului Matei cu seful Serviciului de Informatii Externe, Gabriel Vlase , dar si cu Procuroarea Oana Schmit Haineala.In perioada in care Benone Mihai Matei a fost adjunct, apoi sef al BCCO Bacau au fost solutionate mai multe cazuri celebre.In 2010, de exemplu, doi oameni de afaceri au ajuns dupa gratii pentru trafic de etnobotanice, conform Adevarul.ro Adrian Manea si George Ciprian Nechita erau afaceristi cu greutate in Bacau. Primul detinea un restaurant deschis de curand in centrul orasului, iar Ciprian Nechita are un bar, tot in in acea zona, la doi pasi de Prefectura. Atat Manea cat si Nechita au fost acuzati de procurorii de la Directia de Investigarea Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) de trafic de droguri de risc.Au fost arestati, insa eliberati de Curtea de Apel Bacau si cercetati sub control judiciar.Tot in 2010, in Bacau se isca un scandal privind legaturile politistilor cu traficantii de tigari netimbrate. Brigada condusa de Benone Matei a dus la capat investigatia.Comandantul adjunct al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Bacau, la acea vreme, Ionel Mirica, si seful Politiei din Targu Ocna, Lucian Nastasiu, au fost in vizorul anchetatorilor care cercetau filiera afacerii cu tigari netimbrate. Asupra lor plana suspiciunea ca ar fi oferit protectie contrabandistilor, alaturi de alti politisti bacauani, dar si de responsabili ai administratiei judetene, conform Adevarul.ro Totul a inceput dupa ce, Victor Bodea, om de afaceri din Targu Ocna, acuzat de procurori ca este unul dintre capii retelei de traficanti, s-a laudat in mai multe randuri cu relatia sa de prietenie cu Ionel Mirica.Mascatii din cadrul Brigazii de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog (BCCOA) Bacau au descins marti la vila si garajul lui Victor Bodea din Targu Ocna si au ridicat sute de cartuse cu tigari de contrabanda . Benone Marian Matei, comisar-sef al BCCOA Bacau, nu a negat ca exista posibilitatea ca descinderile de marti sa fie doar un prim pas al unei anchete mai ample, in care sa apara ulterior si numele unor politisti. "Deocamdata sunt doar supozitii", a declarat comisarul-sef Matei, care a coordonat perchezitiile de la Targu Ocna.In anul 2012, un lider al lumii interlope din Bacau, Novac Barbieru, a fost arestat pentru trafic de droguri. Conform anchetatorilor, Barbieru si inca patru barbati au fost acuzati ca au adus in tara, printr-o firma de transport international de persoane, cantitati insemnate de canabis , pe care le-au vandut in municipiul Bacau si in judetul Constanta.Iar acestea sunt doar cateva exemple.In ultima declaratie de avere a noului sef al Politiei Romane publicate in anul 2020, apare ca acesta nu detine niciun teren, in schimb are, impreuna cu familia, doua apartamente in Bacau achizitionate in 2012 si 2016, mai scrie Radio Europa Libera Romania.Chestorul Benone Marian Matei mai are depozite in banca in valoare de 200.000 de lei si credite bancare de 60.000 de euro.La capitolul venituri anuale, in dreptul chestorului valoarea salariului este anonimizata, fiind trecut doar salariul anual al sotiei, in valoare de 206.000 de lei. Sotia noului sef al Politiei Romane este medic neurolog la Spitalul Judetean de Urgente Bacau.Decizia premierului Florin Citu de numire a noului sef al Inspectoratului General al Politiei Romane a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Chestorul de politie Benone Marian Matei, noul sef al Politiei Romane, va avea rang de secretar de stat.