Cine este Elisa, "politista Pitbull" cu peste 200 de prinderi in flagrant. "Nici mie nu mi-ar fi teama cu mine"

Povestea Elisei, "politista pitbull de pe litoral" a fost publicata pe pagina de facebook a Ministerului Afacerilor Interne."- Ea este Elisa, ne-a spus colegul ei aratand spre politista care se apropia de noi.Uniforma ii venea perfect si se vedea de la departare ca o poarta cu mandrie.De 3 ani este politista in nordul litoralului si are in grija 6 comune cu satele arondate.In toata aceasta perioada are la activ peste 200 de prinderi in flagrant si nu a fost actiune de la care sa faca un pas in spate", transmite MAI, in postarea de pe pagina de socializare.Cu respect!Fata a intrat in atentia colegilor de la centru in urma cu un an cand a prins doi infractori care furasera o masina."Noi am auzit de ea anul trecut cand a arestat doi talhari care furasera o masina.Elisa, care se intorcea de la o audiere, i-a surprins in trafic si a reusit sa-i opreasca. Cu masina politiei a blocat usa soferului, apoi acestia au fost incatusati si arestati de colegii care venisera in sprijin.In scurt timp si-a capatat si o porecla: Pitbulul!- Nu te deranjeaza cum iti spun oamenii? am intrebat-o pe politista.- Deloc, ne-a raspuns ea razand. Chiar ma distreaza. Probabil ca asa ma vad ei.- Sunt peste 40 de grade afara. Nu iti este cald cu vesta pe tine?- Deloc. M-am obisnuit, plus ca aici trebuie sa fim permanent pregatiti sa intervenim.- Noi am auzit de tine si de cum intelegi sa-ti faci datoria de politist si am vrut sa-ti adresam personal felicitarile noastre.- Va multumesc frumos, dar eu nu imi fac decat datoria", se arata in postarea de pe Facebook Colegii spun ca se simt mai in siguranta cand e Elisa cu ei"In acest moment un coleg de-al Elisei trece pe langa noi.- Sa stiti ca mie nu imi este niciodata teama sa merg la o interventie daca stiu ca este si Pitbulul nostru.- Sa stii ca nici mie nu mi-ar fi teama cu mine, a raspuns Elisa cu acelasi ras molipsitor si optimist.Inca o data iti multumim, Elisa, pentru cum intelegi sa protejezi comunitatea pe care o ai in raspundere.", transmite Ministerul de Interne.Citeste si: