Cine este interlopul Costel a lui Tinca, liderul celei mai cunoscute grupari de talhari din Giulesti. Legatura sa cu locul unde a fost ucis Emi Pian

Reteaua actiona dupa un program riguros

Gloria apusa a gruparii Giulesti

Interlopul giulestean a fost retinut la jumatatea lunii martie, de procurorii DIICOT dupa ce, in urma investigatiei s-a descoperit ca acesta pusese pe picioare o grupare de contrabandisti specializata in procurarea si comercializarea de tigari fara timbru.Ulterior, magistratii au decis arestarea acestuia pentru 30 de zile.Costel a lui Tinca este proprietarul imobilului in care a fost organizata, in noaptea de 3 spre 4 august 2020, partida de barbut in urma careia Florin Mototolea a fost injunghiat de Richard Emanuel Gheorghe.Rana i-a fost fatala, Emi Pian decedand la scurt timp dupa incident Potrivit anchetatorilor, in perioada 2019 - 2021, gruparea condusa de Costelus al lui Tinca ar fi obtinut sume mari de bani din comercializarea tigarilor de contrabanda , puse la vanzare prin intremediul uuni magazin controlat de el.Investigatorii spun ca gruparea de contrabandisti condusa de Costel a lui Tinca era foarte bine organizata.O parte din membrii gruparii se ocupau de procurarea tigarilor, de depozitarea temporara si de transportul acestora in punctul de desfacere si in diverse autoturisme folosite pe post de depozit. Altii se ocupau doar cu vanzarea acestora.Alti membri se ocupau cu supravegherea zonei, plasandu-se in locuri din care puteau observa cu usurinta eventuala apropiere a politistilor. De colectarea banilor se ocupau liderii grupului.Activitatea de vanzare se desfasura doar ziua, in intervalul 08-18, cel mult 19.00. Adica atunci cand erau destui oameni in zona printre care sa se poata ascunda in vreun eventual control al politiei.Pentru a nu putea fi prinsi, majoritatea discutiilor telefonice intre membrii retelei, rare si codificate, erau facute prin aplicatii criptate. Gruparea infractionala cunoscuta drept "Giulesti" a cunoscut perioada de glorie in anii 2011-2012 si este considerata una dintre cele mai periculoase gasti de talhari care a actionat vreodata pe teritoriul Romaniei.Ani de zile, membrii gruparii au actionat liberi desi erau suspecti in zeci de dosare penale.Au scapat de mai multe ori de filtrele politiei si de urmaririle din trafic ale anchetatorilor datorita masinilor folosite la infractiuni . In ultimele atacuri au folosit un Mercedes modificat pentru a atinge viteze mai mari.Gruparea Giulesti era condusa de doi lideri, Dumitru Pancescu, zis Miki, si Adrian Stancu, zis Mitus, si de doi "locotenenti" - Dorinel Ionel Lazarica si Claudiu Marius Fieraru.Ei actionau purtand cagule pe fata, iar la locul jafurilor, bateau sau imobilizau paznicii si plecau inclusiv cu armamentul acestora si munitia din dotare.De numele gruparii Giulesti se leaga spargerile de bancomate din Valcea (2012), dar a fost suspectata si de furtul bancomatului din Crangasi (in 2007), furtul de la Institutul "Ana Aslan" (din 2008) sau de la bancomatul de pe Splaiul Independentei.