Cine este politistul "peremist" excesiv de prietenos cu agitatoarea Oana Lovin. A fost arestat de colegi in trecut chiar in sediul sectiei de politie

Cele doua au facut tot posibilul sa ajunga la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, depuse pentru inchinare in curtea Catedralei Mitropolitane. Lovin a convins un politist, cu care a facut ulterior un selfie, sa le conduca pe o scurtatura pana la racla cu moaste. In acelasi timp, agitatoarea a difuzat in direct toata scena pe pagina personala de Facebook Politistul, care nu purta masca si n-a respectat nicio norma de distantare, li s-a laudat ca a fost "membru in Romania Mare a lui Vadim".Omul legii, pe nume Catalin Vasilica Nistor, a avut probleme disciplinare grave in trecut. Cu toate acestea, continua sa faca parte din efectivul Politiei Nationale. In 2014, Nistor a fost saltat de colegii sai, direct din Sectia 5 Politie din Iasi, si dus la audieri, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi.Catalin Vasilica Nistor se afla in serviciu in momentul in care a fost inconjurat de colegi si dus catre masina, dupa care la sediul Parchetului. Sefii Inspectoratului Judetean de Politie ( IPJ ) Iasi au fost instiintati ca agentul de politie este acuzat de ultraj, conform BZI De asemenea, omul legii a fost filmat de reporterii cotidianului Buna Ziua Iasi cum a prins in flagrant trei hoti de fier vechi, pe strada Trei Fantani, dupa care i-a lasat sa plece."Nu este strain de astfel de probleme, el a lucrat la sectia 1, dar a fost mutat disciplinar, dupa ce a fost acuzat ca a zgariat cu o cheie masinile unor colegi de serviciu. A mai fost cercetat disciplinar si anul trecut, cand au fost facute niste plangeri pe numele lui, pentru abuz in serviciu. Fusese chemat la Biroul Intern, iar cand a auzit ca urmeaza sa fie cercetat a zis ca merge pana la toaleta si nu s-a mai intors", au povestit surse din cadrul IPJ Iasi. In cazul in care situatia o va impune, barbatul va fi din nou cercetat disciplinar, anunta conducerea IPJ Iasi.Platforma Reset Iasi a anuntat ca a depus o plangere pe numele politistului pentru abuz in serviciu pentru ca le-a lasat pe cele doua sa ajunga la Sfanta Parascheva.