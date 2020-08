Cine este proxenetul care a fost eliberat din greseala din Arestul Capitalei. Face parte dintr-un clan de interlopi din Sectorul 4

Interlopul, prins in urma unei razii de amploare

Acesta era deja arestat, insa a fost eliberat dupa 24 de ore, politistul respectiv crezand ca este vorba despre un retinut.Proxenetul ar fi, Marian Gruia, un membru al unui clan de interlopi cu acelasi nume. Membrii Clanului Gruia controleaza o parte din activitatile ilegale din Sectorul 4 al Capitalei: comertul cu fier vechi, talhariile, recuperarile de bani sau taxele de protectie sau proxenetismul, potrivit adevarul.ro. "In aceasta dimineata, politisti din cadrul Serviciului Independent Retinere si Arestare Preventiva, din eroare, au pus in libertate un barbat, care se afla sub masura arestarii preventive, persoana fiind eliberata la momentul in care se implinea termenul de 24 de ore de la emiterea ordonantei de retinere.Se efectueaza demersuri pentru reincarcerare. Conducerea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti a dispus verificari, prin structura de control intern, cu privire la acest incident", a transmis Politia Capitalei, miercuri dimineata.Marti dimineata (4 august 2020), "politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 24 au pus in executare un numar de 12 mandate de aducere pe numele unor persoane din Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de proxenetism.Din date si probele existente in dosarul instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, a rezultat presupunerea rezonabila ca suspectii, in perioada ianuarie - august 2020 ar fi racolat mai multe persoane pe care le-ar fi determinat si constrans sa practice prostitutia in scopul obtinerii de foloase patrimoniale.In scopul racolarii de potentiali clienti, suspectii ar fi publicat anunturi online, inchiriat camere in regim hotelier sau ar fi expus persoanele in mediul stradal sau chiar se ocupau de transportul acestora in diferite locatii.Persoanele vor fi conduse pentru audieri la sediul Sectiei 24 Politie", a transmis, marti, Politia Capitalei, intr-un comuncat de presa.La finalul zilei, magistratii Judecatoriei Secotrului 5 au admis cererile de arestare preventiva pentru 11 dintre infractori.Barbatul a fost cautat si, in cele din urma, prins, potrivit Politiei Capitalei.Citeste si: