Cine este frumoasa tanara care s-a sinucis la Cluj, cu cateva ore inainte de Revelion. Ultimul mesaj: "Profita de fiecare zi, fiindca e unica!"

Sursa: stiridecluj.ro

"Intr-un singur an, s-au intamplat multe. Au venit si au plecat multe sentimente si persoane. Cei pe care ii iubeam (dintre cei care au plecat).... au devenit simple cunostinte, iar simpli straini au devenit totul. Datorita voua m-am schimbat... Am invatat cui sa ii multumesc si pe cine sa ocolesc... Fiecare dintre voi v-ati lasat o amprenta in sufletul sau mintea mea (mai mult sau mai putin buna)...Asa e cursul vietii... Ce e azi, poate disparea maine... Asa ca, profita de fiecare zi, fiindca e unica! Va multumesc tuturor. Desi prematur, va doresc tuturor un An nou mult mai bun, mai fericit, mai implinit si mai linistit!! La multi ani dragilor", a scris Ioana Alina Petrus, joi dimineata, la ora 4.35, potrivit stiridecluj.ro. Aceasta a fost depistata fara suflare in jurul orei 16.00. Potrivit sursei citate, Ioana Alina Petrus era un fan infocat al echipei U Cluj , fiind vazuta in mod repetat la meciurile echipei, alaturi de galerie. Nu se stie ce a impins-o spre acest gest, dar cei care au cunoscut-o au lasat mesaje pline de durere:- "Creato nu ai cum sa faci asa ceva.....nu vreau sa accept ca tu ai facut asta te indrageam ori de cate ori vb cu tine".- "Ai lasat o amprenta si tu, Cretolino in sufletele tuturor... Nu o sa te uit niciodata si iti promit ca o sa-ti ascult ultimul sfat si voi profita mai mult de viata... Sper sa-ti gasesti linistea acolo unde ai decis sa pleci, lasand in urma atata durere si amaraciuni... Dumnezeu sa te odihneasca si sa dea putere familiei sa treaca peste momentele cumplite... Ramas bun Petrus, pana ne vom revedea...".Aceasta a mai avut o postare ciutada si in 28 decembrie, cand spunea ca numai lasii se sinucid.