Cum a ajuns Aradul pe harta clanurilor interlope din Romania. Atentatul cu bomba, posibila rafuiala mafiota

Utu Rohozneanu, cel mai cunoscut interlop din vestul tarii

S-au batut pentru o borseta cu bani

Criminalist: Victima atentatului de la Arad, ar fi putut deranja lumea interlopa

Lucian Boncu a fost prins in Italia

Criminalistul Liviu Chesnoiu spunea, intr-un interviu pentru Ziare.com, ca ar putea fi luata in considerare si ipoteza conform careia, victima sa fi suparat grav membrii gruparilor infractionale din aceasta zona a tarii.De altfel, de-a lungul timpului, interlopii din Arad au bagat groaza in oamenii din zona.Cea mai cunoscuta grupare care a actionat in Arad e clanul "Imparatul", condus de. Nu mai putin de 28 de persoane, care faceau parte din aceasta grupare au fost condamnate, in cursul anului 2010, potrivit ziardearad.ro Au fost acuzati de santaj, talharie, loviri sau alte violente, tentativa de omor calificat, initiere si sprijinire a unui grup infractional organizat etc. Pedepsele primite au fost de la amenzi penale, la pedepse cu inchisoarea cuprinse intre 5 si 12 ani.Utu Rohozneanu a facut aproximativ 7 ani si jumatate de inchisoare , dupa care a fost eliberat. Dupa doar sapte luni avea sa fie retinut in orasul suedez Malmo pentru trafic de droguri La fel de periculosi au fost si locotenentii lui Utu Rohozneanu,. Ultimii doi au fost condamnati, in cursul anului 2014, pentru o crima savarsita in urma cu mai bine de 10 ani, victima fiind Traian Trifa, fiul judecatorului Ioan Trifa., un alt interlop cunoscut a fost condamnat, in anul 2008, la 25 ani si 6 luni de inchisoare pentru inselaciune , camatorie si acte de violenta . A reusit sa iasa de dupa gratii, dupa ce a salvat viata unui alt detinut care isi inghitise limba. Insa nu a rezista prea mult afara, fiind din nou bagat dupa gratii pentru trafic de minori si trafic de droguri., cunoscuti dupa ce s-au rafuit, in urma cu mai bine de trei ani ani cu un alt interlop,, un alt locotenet al lui Utu Rohoneanu, pentru o borseta cu peste 100.000 de euro, conform observatornews.ro Scandalul a avut loc pe 1 octombrie 2018, la primele ore ale diminetii, l-au urmarit pe Daniel Dragoman si l-au impuscat in picior cu un pistol de calibrul 9 mm. Apoi i-au furat banii din masina si au fugit. Dragoman i-a dat insa pe mana politiei.Alin Iovanut este fiul lui Octavian Iovanut, patronul companiei Metalcomp, conform presei locale.Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a explicat pentru Ziare.com ca este posibil ca victima sa fi "deranjat" grav lumea interlopa , astfel ca dupa ce a fost atentionat de cateva ori, rivalii au trecut la fapte. Insa cel care a pus bomba nu ar fi din Romania ci "antamat", probabil, dintr-un stat ex-sovietic.Capul lumii interlope din vestul tarii, Lucian Boncu, a fost prins in Italia, pe 1 iunie, 2021 in timp ce isi depunea actele de rezidenta. Fugarul a fost ridicat in momentul in care s-a dus sa-si depuna actele pentru obtinerea rezidentei. Carabinierii l-au ridicat si pe Sorin Udrea, care-l insotea.era insotit de prietenul sau,, interlopul care a plecat din tara in Italia, in 2016, inainte de sentinta definitiva a Curtii de Apel Timisoara care l-a condamnat la sase ani si opt luni de inchisoare in dosarul de crima organizata in care a fost inculpat.Sorin Udrea este cel care a ajutat-o pe fugara Alina Bica , fosta sefa a DIICOT , sa obtina acte de rezidenta in Italia si ca impreuna cu Boncu au pus la cale o adevarata operatiune de decredibilizare si anihilare a procurorilor si politistilor care le-au facut dosarele penale, scrie Ziua de Vest De altfel, tot Lucian Boncu este interlopul care a comandat asasinarea unui jurnalist din Timisoara care a scris mai multe articole despre activitatea lui.La data de 10 septembrie 2019, barbatul ar fi incercat sa determine alte persoane sa agreseze, prin impuscare, un jurnalist din Timisoara - Dragos Bota - de la o publicatie on-line, ca razbunare pentru articolele compromitatoare scrise de reprezentantul mass-media la adresa sa."De asemenea, ar fi predat unei persoane, in vederea folosirii in agresiune, o arma de foc, in stare de functionare si ar fi promis ca, in cazul aducerii la indeplinire a solicitarii sale, i-ar fi recompensat financiar pe agresori si le-ar fi facut cadou arma. Barbatul a fost retinut, fiind declansata procedura de predare in favoarea autoritatilor romane", au mai transmis politistii.Potrivit expertilor criminalisti, rafuielile intre clanuri apar mai degraba in momentele in care se reaseaza sferele de influenta sau se acapareaza noi teritorii sau noi zone de influenta, insa nu e de ignorat "nici o posibila reasezare in perspectiva periodei electorale ce urmeaza".Citeste si: