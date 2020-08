Cine sunt rivalii Clanului Duduianu al carui lider, Emi Pian, a fost executat in stil mafiot pe o strada din cartierul Giulesti

Cine sunt rivalii clanului Duduianu

Scandalul a avut loc marti dimineata, in jurul orei 3.00 dimineata in cartierul Giulesti -intrarea Frasinului cu intrarea Cariovei. Emi Pian si un alt interlop au ajuns in stare grava la spital. Cu toate ca medicii au depus eforturi sa il tina in viata, Florin Mototolea a murit. Surse spun ca acesta ar fi fost ranit grav cu o sabie.Potrivit unor surse apropiate anchetei, cel care l-ar fi ucis pe Emi Pian ar fi un interlop rival poreclit Napi.Insa clanul Duduianu are mai multi rivali. In ultima perioada, dese scandaluri au avut loc intre clanul Duduianu si Litrasu.Spre finalul lunii iunie 2020 a avut loc o incaierare intre cele doua grupari. Clanul Duduianu i-a declarat razboi clanului Litrasu dupa ce Aramis Duduianu ar fi fost batut de Costelus Litrasu. Totul s-ar fi intamplat la o petrecere de la un restaurant din Capitala unde canta Florin Salam. Acolo, Gheorghita Vasiloi, un alt interlop celebru din Capitala a serbat majoratul nepotului sau. Aramis ar fi inceput sa se certe cu Florin Salam insa a intervenit ginerele lui Gheorghita Vasiloi, apoi a intrat Costelus Litrasu care l-ar fi batut pe interlopul din clanul Duduianu.In Sectorul 2, in care actioneaza Duduianu, infractionalitatea este controlata de catre Clanul Caran, specializat in traficul de droguri si de persoane, dar si jafuri, camatarie, furturi din TIR-uri. Unul dintre liderii Caranilor este acum la inchisoare , tocmai pentru trafic de persoane.Acum trei ani, unul din liderii gruparii, Emil Raducan, era retinut de politisti chiar intr-un tunel pe care si-l construise ca ascunzatoare in propria casa. Aurel Caran, liderul gruparii, condamnat in 2012 la trei ani de inchisoare, a fost unul dintre invitatii la petrecerea organizata de CFR Cluj in mai 2019 pentru castigarea campionatului.In sectorul 6, acolo unde a fost ucis Emi Pian, legea o face clanul Sportivilor. Gruparea este recunoscuta pentru santaj, taxe de protectie si camatarie in cartierul Militari. Eugen Preda, capul retelei, a fost condamnat la 12 ani de inchisoare pentru furtul armelor din unitatea militara de la Ciorogarla, fiind liberat conditionat in noiembrie 2017.Alte grupari care isi impart Capitala sunt clanurile Camataru, Gemenii, Capatana si Preda.Citeste si: