Politia braziliana, atacata cu sageti de indigeni. Protestatarii au "incercat sa invadeze" una dintre intrarile in Parlament

Serviciul de presa al Camerei Deputatilor a indicat ca aproximativ 500 de manifestanti au "incercat sa invadeze" una dintre intrarile in Parlament.Cel putin trei politisti au fost raniti de sageti, in timp ce politia a raspuns cu grenade asurzitoare si gaze lacrimogene.La randul lor, indigenii au afirmat ca demonstrau pasnic impotriva unui proiect de lege care le-a incalcat drepturile atunci cand au fost atacati de membri ai fortelor de ordine in mod "brutal".In videoclipurile care circula pe retelele sociale, pot fi vazuti indigeni tipand, alergand si filmand altercatiile cu telefoanele lor mobile, in nori de gaze lacrimogene. Unii si-au pierdut cunostinta si au fost salvati de pompieri , potrivit fotografiilor publicate de organizatorii manifestatiei.APIB, Asociatia Popoarelor Indigene din Brazilia, a indicat ca doi nativi au fost spitalizati dupa ce au fost "grav raniti" si ca "o duzina de copii, batrani si femei au fost raniti usor"."Astazi este o zi ingrijoratoare pentru manifestatii, dar si pentru democratie", a declarat intr-o conferinta de presa Joenia Wapichana, prima parlamentara indigena.Ciocnirile au provocat suspendarea sedintei comisiei parlamentare care dezbatea controversatul text.Diferite grupuri indigene demonstreaza de la inceputul lunii la Brasilia impotriva acestui proiect de lege care modifica regulile in vigoare pentru delimitarea terenurilor lor.Ei se tem ca pamanturile lor ancestrale, unde dreptul lor de a trai este garantat constitutional, pot fi deschise pentru exploatare comerciala, inclusiv exploatarea forestiera si extractia miniera.De la venirea la putere in 2019, presedintele de extrema-dreapta Jair Bolsonaro s-a pronuntat in favoarea exploatarii resurselor din teritoriile indigene si ariile protejate din Amazonia.