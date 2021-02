De unde vine numele clanului Camataru. Faptele odioase comise si metodele de recuperare i-au facut celebri pe cei doi frati

Trei lei pentru amenintarea datornicilor

Leutu, prins in Italia

Liderul gruparii, care la un moment dat numara peste 200 de membri, este Ion Balint, cunoscut de toata lumea ca Nutu Camataru. Mana lui dreapta era fratele Vasile Balint, zis Sile Camataru.Insa acestia nu au fost dintotdeauna cei mai temuti interlopi din Bucuresti. In tinerete, pe la jumatatea anilor '80, de numele fratilor Camataru se leaga mai multe spargeri date in Bucuresti.Furau tot din casele victimelor: butelii de gaz, cuverturi, covoare, lampi, ceasuri, pachete de cafea, sapunuri, butelii de gaz, aparate video, casetofoane, casti, blituri fotografice, lantisoare de aur, jachete de piele sau caciuli de blana. Au fost prinsi si inchisi , dar doua decrete prezidentiale, primul semnat de Ceausescu, iar cel de-al doilea de Iliescu, i-au eliberat pe strazile Bucurestiului, potrivit Rise Project Numele de Camataru provine din denumirea faptelor comise de grupare - imprumutul banilor pe termen scurt cu dobanda uriasa. La o audiere in Parlament, in anul 2004, Nutu Camataru, fost luptator in Legiunea Straina, spunea ca familia lui vine din Baragan si ca acest nume era al stramosilor lui."Numele de Camataru e din mosi-stramosi, de la bunica-miu. Am fost badigard la Nisa, in Legiunea Straina, m-a-mpuscat la Revolutie ... Vreau sa zic, fara ura de rasa, ca noi nu suntem tigani, deci suntem dintr-o familie de burgheji din Baragan, deci provenim doar dintr-un cartier populat cu tigani, adica romi", a explicat Nutu Camataru in audierea de la Comisia de abuzuri a Senatului, in anul 2004, conform Hotnews.ro Nutu a crescut in cartierul Ferentari, loc unde are mai multe proprietati imobiliare, printre care si celebra ferma de sase hectare, in care a crescut pasari exotice, ursi, lei si o herghelie impresionanta de cai."N-am fost in viata mea in discoteca, nu beau, nu fumez, sunt sportiv. Baietii care-l pazeste pe Gigi Becali , Iftimoaie acela, sunt baietii mei, eu sunt managerul lor. Am o herghelie care face vreo 500.000 de dolari, ca am trei armasari, din care unu', KGB, l-am luat de la un vestit scluptor si care se trage din cel mai tare armasar din Romania, Tamtam", mai povestea Nutu Camataru in audierea de la Comisia de abuzuri a Senatului, in anul 2004.Dupa Revolutia din 1989 au inceput sa se specializeze pe infractiuni de santaj, proxenetism, inselaciune, taxa de protectie si camatarie.Nutu, Sile si locotenentii lor nu se multumeau doar sa imprumute diverse persoane cu sume pentru care cereau dobanzi uriase. Recuperarea datoriilor de la cei care nu mai puteau sa plateasca se facea dupa un scenariu de groaza.Recuperatorii descindeau peste datornici, ii sechestrau, ii bateau si ii santajau. Se spune ca se foloseau de cei trei lei din menajeria proprie pentru a-si constrange debitorii sa-si plateasca datoria. Rau-platnicii erau amenintati ca vor fi dati la animale daca nu inapoiaza banii. Cereau taxe de protectie de la patronii din zona lor de actiune.Politia Romana a anunta joi, 4 februarie, ca interlopul Leonard Florian Barbieru, zis Leutu, membru de baza al clanului Camataru, condamnat la 5 ani inchisoare pentru infractiuni cu violenta Pe numele acestuia, autoritatile din tara noastra au emis, in mai 2012, un mandat de executare a pedepsei pentru savarsirea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal si initiere sau constituire a unui grup infractional organizat. Un caz in care liderii clanului Camataru, fratii Ion si Vasile Balint, cunoscuti drept Nutu si Sile Camataru, au fost condamnati, definitiv la sase si, respectiv, 13 ani de inchisoare.Leonard Florian Barbieru parasisese Romania in anul 2012, anterior emiterii mandatului, fiind dispusa urmarirea sa la nivel international. In toata aceasta perioada el s-a aflat pe teritoriul Spaniei si Italiei.