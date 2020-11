Mai multi membri ai clanului Tanase din Neamt, acuzati ca santajau angajatii si clientii salilor de sport din Roman

Cei vizati sunt cunoscuti in comunitatea locala ca facand parte din "Clanul Tanase", "Merisorii" sau "Cicanii".Anchetatorii au descoperit ca, "in perioada 2017 - 2020, pe raza judetului Neamt, s-a constituit si a activat un grup infractional organizat, bazat pe relatii familiale si prietenii apropiate, al carui scop a fost obtinerea unor foloase injuste de la reprezentantii unor firme care administrau sali de jocuri de noroc, prin exercitarea de amenintari cu acte de violenta atat asupra angajatilor care isi desfasurau activitatea in salile respective, cat si asupra unor clienti, actiuni care au determinat reprezentantii acestor sali sa le achite acestora o taxa de protectie".Totodata, gruparea s-a specializat si in oferirea de bunuri si diferite sume de bani, cu titlu de imprumut, mai multor persoane de pe raza municipiului Roman, datornicii urmand a returna sumele de bani cu dobanda, intr-un interval de timp stabilit de membrii gruparii.In cazul nerecuperarii de catre membrii gruparii a sumelor de bani imprumutate, in timpul stabilit de catre acestia, dobanzile cresteau zilnic, iar datornicii erau amenintati si constransi psihic si fizic in vederea efectuarii platilor.In urma perchezitiilor au fost ridicate patru autoturisme, sumele de 6.700 de lei, 725 de euro si 12 telefoane mobile.La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Neamt au fost conduse, in vederea audierii, un numar de sase persoane.Citeste si: