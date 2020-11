O femeie din Timisoara a ajuns in culmea disperarii. Zilnic gaseste prezervative folosite in fata casei: "Nu mai pot sa ies nici in propria curte"

"In Calea Aradului, pe str. Martir Dan Carpin, in fiecare noapte prostituatele isi aduc clientii racolati de pe Calea Aradului, de la coltul Hanul Miresei. Locul a devenit un focar de infectie, plin de prezervative si servetele umede. Mai mult, gardul casei noastre (...) a fost rupt din sudura! Am trei copii cu care nu mai pot sa ies nici in propria curte, din cauza focarului existent. Fetele mele se joaca de-a v-ati ascunselea si obisnuiesc sa se ascunda chiar pe langa gardul pe care, astazi, iarasi am gasit, de data asta puse ostentativ, un prezervativ si servetele umede", le-a reclamat femeia ajunsa in culmea disperarii jurnalistilor de la tion.ro.Potrivit sursei citate, problema este confirmata si de o vecina a femeii care locuieste intr-un bloc din apropiere."Va comunicam faptul ca zona la care faceti referire este avuta in vedere de politistii locali, cu ocazia executarii serviciului de patrulare persoanele depistate incalcand normele de convietuire sociala, ordinea si linistea publica, fiind sanctionate contraventional si indepartate. De asemenea, va aducem la cunostinta ca, de la inceputul anului in curs, politistii locali au aplicat 111 sanctiuni pentru nerespectarea Legii 61/1991 cu privire la atragerea de persoane in vederea practicarii de raporturi sexuale cu acestea spre a obtine foloase materiale", se arata in raspunsul transmis de Politia Locala Timisoara, la solicitarea tion.ro Potrivit sursei citate, problema a fost sesizata atat Politiei Locale, cat si Politiei Nationale, dar fara efect.