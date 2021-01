Coloane de camioane la Nadlac II si Varsand. Soferii asteapta si cate 150 de minute pentru a intra in Ungaria

Potrivit aplicatiei online a Politiei de Frontiera Romane, care monitorizeaza timpii de asteptare in punctele de trecere, se inregistreaza "un numar mare de mijloace de transport marfa prezente la verificarile de frontiera pe sensul de iesire din tara".Conform sursei citate, in PTF Nadlac II se asteapta pana la 150 de minute pentru efectuarea formalitatilor, iar la Varsand se asteapta 90 de minute.Soferi prezenti in coloana pe autostrada, inainte de Nadlac, au declarat, pentru AGERPRES, ca asteapta mai mult decat mentioneaza autoritatile."Este o coloana de cinci kilometri de TIR-uri in spatele meu, eu mai am in fata vreo 15 TIR-uri si astept deja de trei ore", a declarat Ioan Galu, sofer din Arad care se deplaseaza spre Franta.La Nadlac II au fost deschise patru artere de control pentru traficul greu, pe sensul de iesire din Romania, la Varsand sunt deschise trei, iar la Nadlac I, unde se asteapta cel mai putin, respectiv 30 de minute, este deschisa o artera."Politia de Frontiera Romana a alocat personal pentru acoperirea tuturor liniilor de control in punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, dar numarul de artere care pot fi deschise este limitat de numarul de politisti repartizati de partea ungara", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea, de care apartin punctele din judetul Arad, Laura Bondar.Autoritatile de frontiera romane au solicitat celor din Ungaria sa aloce personal suplimentar, pentru a se forma echipe comune in vederea deschiderii mai multor artere de control.Tranzitarea frontierelor cu autoturisme, microbuze sau autocare se desfasoara in conditii normale, fara timpi mari de asteptare.