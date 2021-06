Comisari de mediu atacati la Arad. Un barbat recalcitrant le-a spart parbrizul masinii de serviciu

Suspectul a fost ridicat ulterior de Politia Locala si dus la un spital de Psihiatrie.Incidentul a avut loc pe Calea Bodrogului, din municipiul Arad, in timp ce comisarii se deplasau la un control pe tema piscicola, la raul Mures, in zona Padurii Ceala.Imediat ce atacatorul a iesit in drum si a aruncat sticla in parbriz, comisarii au sunat la 112, iar un echipaj al Politiei Locale a mers la locul evenimentului."S-a constatat ca persoana prezenta probleme psihice, fiind apelat numarul de Urgenta 112, acesta fiind preluat de o ambulanta si transportat la Spitalul de Psihiatrie", a informat Politia Locala Arad.Suspectul este din Iasi si ar avea antecedente de scandaluri in Arad. Garda de Mediu Arad a facut sesizate penala pentru distrugere, precizand ca niciunul dintre angajati nu a fost ranit.