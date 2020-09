Comisarul Radu Gavris se intoarce in Capitala. Decizia de detasare la Politia Harghita, suspendata de judecatori

Radu Gavris a condus Serviciul Omoruri din Politia Capitalei

Decizia de suspendare este executorie pana cand se va judeca fondul cererii, adica anularea deciziei de detasare, potrivit portalului instantelor. "Admite cererea. Suspenda executarea Dispozitiei Inspectorului General al Politiei Romane nr. 6883/01.09.2020, pana la pronuntarea instantei de fond. Obliga paratul catre reclamant la plata sumei de 5.117 lei reprezentand cheltuieli de judecata.Cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea caii de atac se depune la Tribunalul Bucuresti. Pronuntata azi, 30 septembrie 2020, prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei," este minuta Tribunalului Bucuresti."Radu Gavris se va intoarce la Bucuresti.Pentru ca asa spune legea si, in consecinta, asa a spus si un judecator, astazi, intr o sentinta executorie.Multumesc Doamnei judecator pentru luciditate, dreptate si, de ce sa ma abtin, cand trebuie sa o spun, pentru rezistenta in fata presiunilor paratului, IGPR.Ii multumesc si pentru toleranta fata de stilul meu un pic agresiv, in opinia unora.Nu mor politistii adevarati cand vor sefii mafioti, numiti politic!", a scris avocata Elenina Nicut pe Facebook , cea care l-a reprezentat pe Gavris in fata instantei.Adjunctul sefului Politiei Capitalei, comisarul Radu Gavris, a fost detasat la Politia Judeteana Harghita pe o perioada de sase luni, a anuntat in 1 septembrie Politia Romana printr-un comunicat de presa.Decizia a fost luata de seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu, inainte ca acesta din urma sa isi dea demisia din functie.Radu Gavris a condus timp de 11 ani, din 2007 si pana in 2018, serviciul Omoruri al Politiei Capitalei, care s-a distins prin faptul ca nu a avut niciun caz nerezolvat. Politistii de aici au fost implicati in alte anchete de rasunet, cum ar fi cazul Caracal. Printre cazurile la care a lucrat alaturi de echipa sa comisarul Gavris, se numara deja celebrele: moartea politistului Bogdan Gigina, incendiile de la Giulesti si Colectiv , cazul politistului pedofil Eugen Stan, dar si cazul chirurgului Burnei. Din august 2018 a indeplinit functia de prim-adjunct al sefului Politiei Capitalei.In ianuarie 2018, ministrul de Interne de la acea vreme, Carmen Dan , ii cerea lui Radu Gavris sa faca "un pas in spate", dupa ce acesta declarase intr-un interviu ca modificarea Codului penal va duce la situatii revoltatoare: ca un suspect de pedofilie sa fie prezent la audierea victimei ori ca violatori si criminali sa nu fie pedepsiti, pentru ca imaginile filmate de camerele de supraveghere nu pot fi folosite de anchetatori.