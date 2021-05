Comoara descoperita de un barbat din Buftea cu un banal detector de metale

"Astazi, 29 mai.a.c., politistii orasului Buftea au fost sesizati in mod direct, de catre o persoana, autorizata ca posesor al unui detector de metale, cu privire la faptul ca, la aceeasi data, a descoperit in Padurea Raioasa, mai multe monede antice, care se aflau intr-un vas de ceramica, si despre care sustine ca, dateaza din era precrestina (aproximativ sec.III i.Hr.)", a transmis, sambata seara, IPJ Ilfov.Sursa citata a precizat ca s-a procedat la inventarierea monedelor, stabilindu-se faptul ca in vasul respectiv se aflau 139 tetradrahme si 71 monede Ilyria- Apollonia.Monedele descoperite urmeaza sa fie predate in baza prevederilor legale in vigoare, autoritatilor competente din Buftea.